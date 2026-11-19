الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله

كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر "أكس": "استهدف سلاح الجو بتوجيه استخباراتي موقعًا في منطقة جنتا في البقاع اللبناني كان يُستخدم سابقًا لتصنيع الصواريخ وتخزين وسائل قتالية تابعة لتنظيم حزب الله. سبق أن استهدف الجيش الموقع عدة مرات خلال الحرب، وقد رصد وصول عناصر من حزب الله إلى الموقع خلال الفترة الأخيرة، فاستهدف مداخله بهدف منع إعادة تأهيله".



وأضافت: "يواصل حزب الله استغلال مناطق مختلفة في دولة لبنان لتنفيذ أنشطة إرهابية وتهريب وسائل قتالية وتنقّل المخربين، وذلك في انتهاك للاتفاق الإطاري الموقّع مع لبنان، وبهدف المساس بمواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي. لن يسمح الجيش الإسرائيلي لتنظيم حزب الله بإعادة بناء قدراته أو بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، مع الحفاظ على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار".