زار السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى معمل إنتاج كهرباء زحلة، حيث اجتمع برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسعد نكد والمهندسين ناجي جريصاتي ونقولا سابا، واطّلع على تفاصيل الإنتاج وآليات التشغيل والتوزيع التي تتيح تأمين الكهرباء 24/24.



وتخلّلت الزيارة جولة في مختلف أقسام المعمل، إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية التابعة للشركة، حيث استمع السفير إلى شرح حول تقنيات الإنتاج والطاقة المتجددة وإمكانات تطويرها.



وأبدى عيسى إعجابه بالتجربة، معتبراً أنها نموذج كهربائي متميّز ينبغي تعميمه على باقي لبنان. وفي معرض حديثه عن واقع الكهرباء في زحلة، أشار إلى أن انتظام التغذية على مدار الساعة يجعل الزائر يشعر "كأنو زحلة ما خصها بلبنان".



من جهته، شكر نكد السفير على زيارته واهتمامه، مؤكداً أن استمرار تجربة كهرباء زحلة يستند إلى ثقة الأهالي وارتياحهم وتعاونهم في الحفاظ على الشركة ونموذجها. كما شدّد على تطلّع الشركة إلى تعزيز التعاون مستقبلاً مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة.