الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وين كنتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
2026-11-19 | 13:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
0
min
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
زار السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى معمل إنتاج كهرباء زحلة، حيث اجتمع برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسعد نكد والمهندسين ناجي جريصاتي ونقولا سابا، واطّلع على تفاصيل الإنتاج وآليات التشغيل والتوزيع التي تتيح تأمين الكهرباء 24/24.
وتخلّلت الزيارة جولة في مختلف أقسام المعمل، إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية التابعة للشركة، حيث استمع السفير إلى شرح حول تقنيات الإنتاج والطاقة المتجددة وإمكانات تطويرها.
وأبدى عيسى إعجابه بالتجربة، معتبراً أنها نموذج كهربائي متميّز ينبغي تعميمه على باقي لبنان. وفي معرض حديثه عن واقع الكهرباء في زحلة، أشار إلى أن انتظام التغذية على مدار الساعة يجعل الزائر يشعر "كأنو زحلة ما خصها بلبنان".
من جهته، شكر نكد السفير على زيارته واهتمامه، مؤكداً أن استمرار تجربة كهرباء زحلة يستند إلى ثقة الأهالي وارتياحهم وتعاونهم في الحفاظ على الشركة ونموذجها. كما شدّد على تطلّع الشركة إلى تعزيز التعاون مستقبلاً مع الولايات المتحدة في مجالات الطاقة.
أخبار لبنان
الأميركي
كهرباء
زحلة:
"كأنو
بلبنان"
التالي
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
مخزومي: أمن المملكة من أمننا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:26
عيسى زار غرفة زحلة وبلديتها ومؤسسة الكهرباء في المدينة: الدعم الأميركي تحول من تقديم الهبات الى تشجيع الاستثمار
أخبار لبنان
12:26
عيسى زار غرفة زحلة وبلديتها ومؤسسة الكهرباء في المدينة: الدعم الأميركي تحول من تقديم الهبات الى تشجيع الاستثمار
0
أمن وقضاء
2026-10-05
عمليّات حَقن "بوتوكس وفيلر" من دون ترخيص قانوني ومخالفات أخرى تم ضبطها في صالون للتجميل في كسارة - زحلة
أمن وقضاء
2026-10-05
عمليّات حَقن "بوتوكس وفيلر" من دون ترخيص قانوني ومخالفات أخرى تم ضبطها في صالون للتجميل في كسارة - زحلة
0
آخر الأخبار
2026-11-14
التحكم المروري: استكمال اعمال التزفيت من المديرج باتجاه ضهر البيدر وتحويل السير نحو حمانا ترشيش زحلة
آخر الأخبار
2026-11-14
التحكم المروري: استكمال اعمال التزفيت من المديرج باتجاه ضهر البيدر وتحويل السير نحو حمانا ترشيش زحلة
0
أخبار لبنان
2026-10-20
مفتي زحلة ومفتي بعلبك في زيارة للقاضي الحاج للبحث في ملفات عديدة
أخبار لبنان
2026-10-20
مفتي زحلة ومفتي بعلبك في زيارة للقاضي الحاج للبحث في ملفات عديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
0
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-09-29
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
اقتصاد
2026-09-29
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
0
آخر الأخبار
2026-07-02
الشيباني من معراب: النقاش كان شفافًا وحريصًا على مصلحة سوريا ولبنان ووقعنا اللجنة الحكومية المشتركة
آخر الأخبار
2026-07-02
الشيباني من معراب: النقاش كان شفافًا وحريصًا على مصلحة سوريا ولبنان ووقعنا اللجنة الحكومية المشتركة
0
اقتصاد
2026-11-11
مراقبون من وزارة الصحة وجهوا اخطارات وأقفلوا محل لحوم في صيدا لمخالفته الشروط الصحية
اقتصاد
2026-11-11
مراقبون من وزارة الصحة وجهوا اخطارات وأقفلوا محل لحوم في صيدا لمخالفته الشروط الصحية
0
خبر عاجل
2026-09-10
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
2026-09-10
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
0
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
0
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
0
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
0
أخبار دولية
13:17
قمة شينزن... حوار نووي بين القوى الثلاث وأوكرانيا وإيران خارج البيان
أخبار دولية
13:17
قمة شينزن... حوار نووي بين القوى الثلاث وأوكرانيا وإيران خارج البيان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحة وتغذية
04:06
بطنها كالحامل… شابة مصرية أوهِمَت بأنّه "قولون" لتكتشف صدمة المرض في لبنان (فيديو)
صحة وتغذية
04:06
بطنها كالحامل… شابة مصرية أوهِمَت بأنّه "قولون" لتكتشف صدمة المرض في لبنان (فيديو)
2
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
3
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
4
أخبار لبنان
08:21
بعد أكثر من ١٠ سنوات من الحملات الاعلامية والضغوط السياسيّة… القضاء ينتصر للنائب ميشال ضاهر ونجله مارك
أخبار لبنان
08:21
بعد أكثر من ١٠ سنوات من الحملات الاعلامية والضغوط السياسيّة… القضاء ينتصر للنائب ميشال ضاهر ونجله مارك
5
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
6
فنّ
06:18
كايلي جينر بفستان ارتدته هيفاء وهبي قبل 18 عاماً (صور)
فنّ
06:18
كايلي جينر بفستان ارتدته هيفاء وهبي قبل 18 عاماً (صور)
7
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
8
أخبار دولية
01:13
ولي العهد السعودي يلتقي قائد "سنتكوم" في الرياض وسط التصعيد مع الحوثيين
أخبار دولية
01:13
ولي العهد السعودي يلتقي قائد "سنتكوم" في الرياض وسط التصعيد مع الحوثيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More