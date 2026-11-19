مخزومي: أمن المملكة من أمننا

كتب النائب فؤاد مخزومي على "إكس": "ندين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي شنّته ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في الرياض وعرّض حياة المدنيين للخطر. ونطالب بموقف دولي حازم يضمن محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء ويمنع تكراره. نقف بكلّ محبّة ووفاء إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، فلبنان لا ينسى وقوف المملكة معه في أصعب محنه. أمن المملكة من أمننا، ونؤيّد حقّها الكامل في الدفاع عن أرضها وحماية شعبها وصون سيادتها، حفظ الله المملكة وأدام عليها نعمة الأمن والأمان".