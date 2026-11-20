دريان: لن نسمح للفتنة بأن تطل برأسها بين أبناء الشعب الواحد

دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، الى تحصين الاستقلال بالوحدة والتمسك بالدولة وبمؤسساتها.



وقال: "بوحدة اللبنانيين نتخطى الكثير من الصعاب والأزمات والمخاطر، وينبغي علينا الوقوف صفا واحدا خلف الدولة، والاستقلال أمانة ومسؤولية وطنية جامعة وهذا يحتاج الى الكثير من الحكمة والتعقل، ولن نسمح للفتنة بأن تطل برأسها بين أبناء الشعب الواحد الذي ناضل أجداده بالعمل الدؤوب والنضال وتقديم التضحيات لنيل الاستقلال".



وأضاف: "لا يستقيم الاستقلال من دون تحقيق سيادة الدولة ونشر سلطتها على كامل تراب الوطن، ووحدة الموقف. ونأمل أن تكثف الجهود والمساعي الديبلوماسية لخروج العدو الإسرائيلي من الجنوب للمحافظة على استقلال لبنان وعروبته".