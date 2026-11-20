مطران الأرمن الأرثوذكس من بعبدا: للحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه

جدّد مطران الأرمن الأرثوذكس في الإمارات ميسروب سركيسيان، متحدثًا باسم الكاثوليكوس آرام الأول، الدعم لجهود الرئيس عون في تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والنهوض بالاقتصاد وصون الأمن والاستقرار.



وشدد عقب لقاء الأخير الرئيس جوزاف عون على رأس وفد من اللجنة المركزية للبطريركية الأرمنية الأرثوذكسية، ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلّة في الجنوب.