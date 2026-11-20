جشي: هناك أمور أساسية لا يزال الإيرانيّ يمتلك القدرة على التأثير فيها

رأى النائب حسين جشي أنّ معيار الهزيمة والنصر في الحروب هو مدى تحقيق الأهداف.



وقال: "عندما يضربون إيران أو يحاصرونها اقتصاديا، فإن إيران لا تجد مبررا للاستسلام أو التراجع، ولا يبدو أن الحصار البحري حقق ما أرادوه. فاليوم يحاصرون إيران بحريا، ولكن ماذا فعلت إيران؟ فرضت معادلة الحصار ضمن الحصار، أنت تحاصرني وأنا أيضاً أحاصرك، والهزيمة لمن يرضخ أولًا".



وأشار النائب جشي إلى "عدد العقوبات المفروضة على إيران بلغ نحو خمسة آلاف عقوبة، من دون أن تفلح في إخضاعها، والأميركي والإسرائيلي متوقفان اليوم عن خوض المعارك والحروب، ويعيشان مأزقاً نتيجة صبر ومواجهة محور المقاومة، سواء من اليمن إلى غزة وفلسطين والعراق، وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية، التي تشكّل درة التاج في هذه المواجهة، مضيفاً أن إيران تضع يدها على مضيق هرمز، وتملك القدرة على التأثير في حركة الملاحة فيه".



وشدد النائب جشي على "أن العالم كله يواجه اليوم مشكلة في النفط والغاز، وحتى في كثير من المواد الأساسية التي تمر عبر الخليج، ومنها ما يرتبط بجبل علي، وهناك أمور أساسية لم تعد تصل كما كانت، ولا يزال الإيراني يمتلك القدرة على التأثير فيها".