الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وين كنتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الرئيس عون اطّلع من رئيس المجلس الأعلى للجمارك على سير تنفيذ الخطة الاستراتيجية
أخبار لبنان
2026-11-20 | 08:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون اطّلع من رئيس المجلس الأعلى للجمارك على سير تنفيذ الخطة الاستراتيجية
اطّلع الرئيس جوزاف عون من رئيس المجلس الأعلى للجمارك، العميد مصباح الخليل، على سير تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمارك لمكافحة المخدّرات وتبييض الأموال، وعلى التعديلات القانونية التي تتيح للجمارك مواكبة خطة الحكومة للحدّ من التهرّب الجمركي وزيادة موارد الدولة. كما تناول البحث فتح باب التطوّع في الجمارك لزيادة عدد العسكريين والمراقبين والموظفين المدنيين وتعزيز العمل الجمركي.
وأثنى الرئيس عون على دور الجمارك التي تشكّل خطّ الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، من مراقبة البضائع وحركة الاستيراد والتصدير إلى حماية الحدود والمعابر من التهريب بأشكاله كافة، لما له من مخاطر على الاقتصاد والأمن والصحة. وشدّد على عدم التساهل مع أي محاولة لاستغلال المعابر الشرعية أو غير الشرعية للإضرار بمصالح الدولة والمواطنين، داعياً إلى اليقظة الدائمة والتطبيق الصارم للقوانين والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والإدارية.
واعتبر الرئيس عون أنّ تفعيل العمل الجمركي وتطوير آلياته يشكّلان مدخلاً أساسياً لزيادة إيرادات الدولة وتحسين وضع الخزينة العامة، مؤكّداً أنّ ضبط التهريب وتحصيل الرسوم وفق القانون ومنع التهرّب من دفع المستحقات تحمي حقوق الدولة وأموال اللبنانيين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اطّلع
المجلس
الأعلى
للجمارك
تنفيذ
الخطة
الاستراتيجية
التالي
هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم
جابر خلال لقاء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: الإصلاح هو بوابة التعافي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-05
رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل للـLBCI: الترهّل الذي أصاب مؤسسات الدولة انعكس أيضا على الجمارك وبدأنا بورشة متكاملة في الجمارك تبدأ من العنصر البشري وصولًا إلى العامل الإلكتروني
آخر الأخبار
2026-09-05
رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل للـLBCI: الترهّل الذي أصاب مؤسسات الدولة انعكس أيضا على الجمارك وبدأنا بورشة متكاملة في الجمارك تبدأ من العنصر البشري وصولًا إلى العامل الإلكتروني
0
آخر الأخبار
2026-09-05
رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل للـLBCI: الجمارك عانت ما عانته سائر المؤسسات من نقص في العديد والتجهيزات والجمارك فيها طاقات وعناصر بشرية مهمة
آخر الأخبار
2026-09-05
رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل للـLBCI: الجمارك عانت ما عانته سائر المؤسسات من نقص في العديد والتجهيزات والجمارك فيها طاقات وعناصر بشرية مهمة
0
أخبار لبنان
2026-09-14
الرئيس عون اطّلع على برنامج القسم الثاني من فعاليات الذكرى الـ150 لميلاد أمين الريحاني
أخبار لبنان
2026-09-14
الرئيس عون اطّلع على برنامج القسم الثاني من فعاليات الذكرى الـ150 لميلاد أمين الريحاني
0
أخبار لبنان
2026-10-21
الرئيس عون اطّلع من مجلس إدارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة وأكد أولوية إصلاح القطاع
أخبار لبنان
2026-10-21
الرئيس عون اطّلع من مجلس إدارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة وأكد أولوية إصلاح القطاع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:45
مخزومي أكّد أهمية تعزيز الشراكة الثنائية مع مصر وتوسيع مجالات التعاون
أخبار لبنان
10:45
مخزومي أكّد أهمية تعزيز الشراكة الثنائية مع مصر وتوسيع مجالات التعاون
0
أمن وقضاء
10:21
أكثر من 400 حبّة كبتاغون وعشرات الأكياس والطبّات في شقّة بكفرحباب…
أمن وقضاء
10:21
أكثر من 400 حبّة كبتاغون وعشرات الأكياس والطبّات في شقّة بكفرحباب…
0
أخبار لبنان
10:05
ترامب يهنئ الرئيس عون بعيد الاستقلال: لبنان أمام فرصة لإطلاق نهضة جديدة
أخبار لبنان
10:05
ترامب يهنئ الرئيس عون بعيد الاستقلال: لبنان أمام فرصة لإطلاق نهضة جديدة
0
أخبار لبنان
09:57
هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم
أخبار لبنان
09:57
هذا ما كشفه وكيل موقوفي حزب الله الخمسة للـLBCI بشأن توقيفهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-09
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
أخبار لبنان
2026-11-09
اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار
0
أخبار دولية
07:16
الحرس الثوري الإيراني: لا سبيل للأعداء سوى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من المنطقة
أخبار دولية
07:16
الحرس الثوري الإيراني: لا سبيل للأعداء سوى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-12
"معك"… الأمن العام يدخل عصر المعاملات الرقمية
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-12
"معك"… الأمن العام يدخل عصر المعاملات الرقمية
0
خبر عاجل
2026-10-16
رئيس الوزراء القطري: لضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل كل الأفرقاء وانسحاب إسرائيل من كل النقاط المحتلة والالتزام بما تم الاتفاق عليه ونعمل بالتنسيق مع أميركا ليكون هناك عمل لإعادة إعمار الجنوب بشكل يسمح بعودة النازحين
خبر عاجل
2026-10-16
رئيس الوزراء القطري: لضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل كل الأفرقاء وانسحاب إسرائيل من كل النقاط المحتلة والالتزام بما تم الاتفاق عليه ونعمل بالتنسيق مع أميركا ليكون هناك عمل لإعادة إعمار الجنوب بشكل يسمح بعودة النازحين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:16
رئيس الحكومة العراقية: "لا نخوض معركة" في جرف الصخر
أخبار دولية
07:16
رئيس الحكومة العراقية: "لا نخوض معركة" في جرف الصخر
0
أخبار دولية
07:16
الحرس الثوري الإيراني: لا سبيل للأعداء سوى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من المنطقة
أخبار دولية
07:16
الحرس الثوري الإيراني: لا سبيل للأعداء سوى الاعتراف بالهزيمة والانسحاب من المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
0
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
0
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
3
حال الطقس
02:12
الطقس يتقلّب الأحد... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:12
الطقس يتقلّب الأحد... إليكم التفاصيل
4
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
5
أخبار لبنان
04:08
الحاج حسن: توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة
أخبار لبنان
04:08
الحاج حسن: توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة
6
اسرار
23:42
أسرار الصحف 20-11-2026
اسرار
23:42
أسرار الصحف 20-11-2026
7
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
8
أخبار دولية
07:21
رئيس الحكومة البريطانية يعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
07:21
رئيس الحكومة البريطانية يعلن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More