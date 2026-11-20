جابر خلال لقاء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: الإصلاح هو بوابة التعافي

أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ لبنان يمضي في مسار الانضباط المالي وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام تمويل أوسع واستثمارات خاصة. جاء موقفه خلال اجتماع عقده ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خُصّص للبحث في مسار التعافي الاقتصادي وفرص تمويل شبكة نقل الكهرباء وتوسعة المرفأ ودعم القطاع الخاص في لبنان.



وقال الوزير جابر: "الإصلاح هو بوابة التعافي. نمضي في الانضباط المالي وصولاً إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام تمويل أوسع واستثمارات خاصة، ونقدّر شراكة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع الخاص والطاقة والبنى التحتية في لبنان".



وأوضح وفد البنك أنّه خصّص للبنان ما بين 50 و60 مليون دولار لأغراض تنموية، وأنّ توسيع نطاق عملياته يرتبط بتوصّل لبنان إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، فيما يقتصر نشاطه في المرحلة الراهنة على تقديم الخدمات الاستشارية وتسهيل التجارة.



وفي ملفّ الكهرباء، بحث المجتمعون إمكان تمويل شبكات نقل الكهرباء بمبلغ أولي قدره 50 مليون دولار، لربط منشآت إنتاج الطاقة الشمسية اللامركزية بالشبكة الوطنية وخفض كلفة الكهرباء. وعرض الوفد آلية تمويل الطاقة الخضراء، التي يقدّم البنك بموجبها قروضاً للمصارف لتمويل المشاريع، فيما توفّر الجهات المانحة حافزاً نقدياً بنسبة 15 في المئة عند إنجاز المشروع. ويبلغ المضاعف الاستثماري لهذه الآلية ستة أضعاف.