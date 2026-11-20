مخزومي أكّد أهمية تعزيز الشراكة الثنائية مع مصر وتوسيع مجالات التعاون

أكّد النائب فؤاد مخزومي، خلال لقاء تعارفيّ مع سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان تميم خلاف، بمناسبة تسلّمه مهامه الدبلوماسية الجديدة في لبنان، عمق الروابط التاريخية التي تجمع لبنان ومصر.



كما أكّد أهمية تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم مصالح البلدين ويساهم في دعم لبنان واستعادة استقراره ودوره العربيّ.



وأعرب عن تقديره لوقوف مصر إلى جانب لبنان وشعبه، مثمّنًا دورها في الجهود الديبلوماسية الرامية إلى تثبيت الاستقرار ومنع مزيد من التصعيد.