سلام: لا اكتمال للاستقلال إلا بإنهاء الاحتلال وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الاستقلال لا يكتمل إلا باستعادة كامل ارضنا"، مشيرا الى أن "هذا يعني أننا لن نوفّر جهداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتأمين العودة الآمنة والكريمة لاهلنا إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها".



وقال سلام: "كما أن الاستقلال يعني أن نصون سيادة لبنان وحرية قراره الوطني بعيداً عن أي تبعية او ارتهان للخارج."



وأضاف: "هذا يقتضي أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، بلا شريك أو منازع، وان تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، فلا يبقى أي سلاح خارجها".



وتابع: "نعي حجم التحدّيات التي تواجهنا للتطبيق الكامل للقرارات التي اتخذناها لتحقيق ذلك. لكن، ليكن كل اللبنانيين على ثقة أن لا مكان عندنا للتراجع او التهاون أمام ما التزمنا به".



وأكد سلام أن "الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح، وسنعمل بكلّ عزم وإصرار، من أجل استقلالٍ ناجز، وسيادةٍ كاملة، في دولة واحدة بجيش واحد وعلم واحد، حتى نستكمل معاً بناء الدولة العادلة القادرة التي يريدها اللبنانيون، وتستحقّها الأجيال المقبلة.