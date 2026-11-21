متري يضع إكليلا على نصب الرئيس رياض الصلح

وضع نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير طارق متري، لمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، اكليلا من الزهر على نصب الرئيس رياض الصلح، في حضور الوزيرة السابقة ليلى الصلح ورئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان والأصدقاء.



وعزفت له ثلة من موسيقى الجيش اللبناني.