وزير الثقافة حضر الافتتاح الرسمي لمنتدى أسوان في مصر

حضر وزير الثقافة غسان سلامة، حفل الافتتاح الرسمي للدورة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في مصر، وذلك بدعوة رسمية من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.



ويُعقد المنتدى تحت شعار"إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور افريقيا الفاعل في عصر الاضطراب".



وشهد حفل الافتتاح كلمتين لكل من الوزير عبد العاطي، والمدير العام لليونسكو خالد العناني، أعقبتهما الجلسة الحوارية الافتتاحية بعنوان "إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة في عصر الاضطراب".



ومن المقرر أن يشارك الوزير سلامة في الاجتماعات الوزارية للحوار المتوسطي على هامش أعمال المنتدى.