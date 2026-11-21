هاني يضع اكليلا على ضريح الأمير مجيد أرسلان: نتمنى أن يزول الإحتلال الإسرائيلي الموجود في الجنوب قريبا

وضع وزير الزراعة نزار هاني، إكليلا من الزهر على ضريح الأمير مجيد أرسلان في خلدة، بحضور رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان ورؤساء بلديات ومخاتير ورجال دين ومواطنين من مختلف مناطق الجبل.



وانتقل الوزير هاني إلى بيت الإستقلال في بلدة بشامون. وبعد التشريفات التي قدمتها ثلة من الجيش، دخل هاني الى صالون بيت الاستقلال بحضور العميد مازن نجار ممثلا قيادة الجيش، والنقيب هلال زعتر ممثلا جهاز أمن الدولة وأعضاء من المجلس البلدي. وبعد شرح من مي عادل الحلبي، حفيدة صاحب البيت الشيخ حسين الحلبي، حول اتخاذ حكومة الاستقلال المنزل مقرا لها، وجولة على الصور واللوحات وأول علم لبناني المعلق في البهو، نقل هاني تحيات رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء.



وقال: "نهنئ جميع اللبنانيين بعيد الاستقلال، ونتمنى أن يزول الإحتلال الإسرائيلي الموجود في الجنوب قريبا". ونوّه بعائلة الشيخ حسين الحلبي التي حافظت على البيت وفتحته لجميع اللبنانيين، متمنيا أن "يبقى لبنان كما أراده رجال الاستقلال بمساحته ١٠٤٥٢ م٢".