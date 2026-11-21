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رجي يضع إكليلاً من الزهر على ضريح كميل شمعون: لم يسمح لحسابات أو مصالح ضيقة بأن تُزيحه عن قناعاته ومبادئه ووطنيته

وضع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اكليلا من الزهر على ضريح الرئيس كميل شمعون.



وقال: "كميل شمعون رئيس الاستقلال والصلابة، رئيس الانفتاح والتقدّم والازدهار، الرئيس السيادي ورجل الدولة الذي لم يسمح يوماً لحسابات أو مصالح ضيقة بأن تُزيحه عن قناعاته ومبادئه ووطنيته".