احتفال وطني برفع العلم اللبناني في ساحة رياض الصلح بمناسبة عيد العلم



بدعوة من "المجلس الوطني للعلم اللبناني"، شهدت ساحة الرئيس رياض الصلح في وسط بيروت احتفالًا وطنيًا بمناسبة عيد العلم اللبناني، عشية الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، وسط أجواء من الاعتزاز والانتماء الوطني.



حضر الاحتفال، وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير شؤون التكنولوجيا كمال شحادة، الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، الوزير السابق كرم كرم، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء المجلس البلدي، رئيس "المجلس الوطني للعلم اللبناني" فيليب حنين وأعضاء المجلس وعائلة حنين، رئيس الشرف للمجلس الوطني للعلم اللبناني عادل حنين، ممثلون عن شركة "سوليدير"، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعدد من أعضاء الإدارة والمديرين والموظفين في المصرف، إلى جانب شخصيات وفاعليات رسمية واجتماعية وحشد من المواطنين.



بدايةً، تحدث حنين فقال: مِنْ هُنا تَنْطَلِقُ رِسالَةُ المَجْلِسِ الوَطَنِيِّ لِلْعَلَمِ اللُّبْنانِيّ.



مِنْ فالوغا إلى طرابلس وعَنْجَر، ومِنْ بَيْروت إلى الغُبيري والقليعة...



لا نَرفعُ السّارياتِ لِلزّينَة، بل نَرفعُ العَلَمَ في الساحاتِ وفي عشراتِ المدارس، لِيَكبُرَ أطفالُنا على حُبِّ لُبْنانَ والانتماءِ إليه، قبلَ أن يَتَعَلَّموا الانقسام.



وقَبْلَ رَفْعِ العَلَم، أَتَوَجَّهُ بِالشُّكْرِ إلى صَديقِ العائلة، الأُستاذِ أَنْطوان حَبيب، رَئيسِ مَجْلِسِ إدارةِ مَصْرِفِ الإسكان، الذي طَرَحَ هذه المُبادَرَةَ وتابَعَها حتى أَبْصَرَتِ النُّور.



شُكْرًا جَزيلًا لَكَ، أُستاذ أَنْطوان.



واليَوْمَ، لا نَرْفَعُ سارِيَةً فَقَط .... نَرْفَعُ فِكْرَة.



هذِهِ السّاحَةُ تَحْمِلُ اسْمَ رِياض الصُّلْح... َأماّ العَلَمُ الَّذي سَيَرْتَفِعُ فَوْقَها، فَيَحْمِلُنا جَميعًا.



عَلَمٌ نَخْتَلِفُ تَحْتَهُ... وَلا نَخْتَلِفُ عَلَيْه.



انتظرَ رِياضُ الصُّلْحِ فجرَ الاستقلالِ خلفَ القضبان.



أمّا نَحنُ، فَلَمْ يَعُدْ مَسموحًا لَنا أن نَخْتَبِئَ وَراءَ أَعْذارِنا.



الدَّوْلَةُ الَّتي حَلِمَ بِها رِجالُ الاستِقلال... تُبْنى اليَوْمَ أو لا تُبْنى".



كما كانت كلمة للمحافظ مروان عبود قال فيها: ان الاستقلال ليس مجرد محطة تاريخية نحنفل بها كل عام، بل هو مسؤولية وطنية متجددة تفرض علينا جميعاً الحفاظ على وحدة لبنان وصون مؤسساته الدستورية وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مفهوم الدولة القادرة والعادلة.



أضاف: في هذه المناسبة الوطنية نؤكد ان بناء لبنان يبدأ من مؤسساته العامة، ومن الادارة التي تخدم المواطن، وتحفظ حقوقه وتعمل بشفافية ومسؤولية بعيداً عن المصالح الضيقة، وبما يحقق المصلحة العامة. كما نتطلع الى ان تحمل المرحلة المقبلة المزيد من الاستقرار والامل، وان تتضافر جهود جميع اللبنانيين للنهوض بوطنهم وحماية ارضه وصون كرامة ابنائه.



ثم تحدث زيدان فقال: هذا العلم هو رمز وحدتنا وهويتنا وكرامتنا. والأرزة اللي بوسطه بتذكّرنا إن جذورنا عميقة، وإن لبنان بيستاهل منّا نتمسّك فيه ونضل نؤمن بمستقبله.



وبعيد الاستقلال، خلّينا نتذكّر إن حب لبنان مش بس بالاحتفالات ورفع الأعلام، بل بالوقوف حدّ بعض، والحفاظ على وحدتنا، والعمل حتى تكون دولتنا على قدّ طموحات أهلها.



وختم: بيروت، اللي احتضنت كل اللبنانيين، رح تضل بيت الجميع. ومسؤوليتنا نحافظ عليها ونرجّع إلها حيويتها ومكانتها.



بدوره قال حبيب: نجتمع اليوم في ساحة رياض الصلح، عشية عيد الاستقلال، لنرفع علم لبنان عالياً، لا باعتباره قطعة قماش ترفرف في السماء، بل باعتباره رمزاً لوطن، وعنواناً لهوية، ورايةً تجمع اللبنانيين مهما اختلفت آراؤهم وانتماءاتهم.



أضاف: فالعلم اللبناني ليس مجرد ألوان وأرزة، بل هو تاريخ شعب، وذاكرة وطن، ووعدٌ بأن لبنان سيبقى. فالأحمر فيه يروي تضحيات من بذلوا الغالي من أجل الوطن، والأبيض يجسّد السلام الذي نتوق إليه، أما الأرزة الخالدة، فهي رمز الصمود والتجذّر في الأرض، والشموخ في وجه العواصف.

فكما أن الأرزة لا تنحني أمام الرياح، كذلك لبنان، مهما اشتدّت عليه المحن، يبقى واقفاً، متجذّراً في تاريخه، مؤمناً بمستقبله.



وأخيراً، ألقت كلمة الوزيرة الصلح حمادة كلمة شدّدت فيها على "رمزية العلم اللبناني بوصفه عنوانًا لوحدة اللبنانيين وكرامتهم الوطنية، وعلى أهمية التمسك بقيَم الاستقلال والسيادة والتضامن"، مؤكدة "ضرورة المحافظة على لبنان وطنًا جامعًا لأبنائه، وتعزيز الأمل بمستقبل أفضل للأجيال القادمة".



وفي ختام الاحتفال، التُقطت صورة تذكارية أمام العلم اللبناني، جمعت الشخصيات الرسمية والمنظّمين والمشاركين، تخليدًا لهذه المناسبة الوطنية الجامعة.



بعد ذلك، جرت مراسم رفع العلم اللبناني في ساحة رياض الصلح، على وقع الأناشيد الوطنية، في مشهد جسّد معاني الوحدة والسيادة والانتماء إلى الوطن.

