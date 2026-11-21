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أمن الدولة: تكثيف الجولات الرقابية على المسالخ والملاحم وضبط مخالفات صحية وقانونية في عدد من المناطق اللبنانية
أخبار لبنان
2026-11-21 | 07:27
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أمن الدولة: تكثيف الجولات الرقابية على المسالخ والملاحم وضبط مخالفات صحية وقانونية في عدد من المناطق اللبنانية
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"في إطار جهودها المتواصلة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، نفّذت المديرية العامة لأمن الدولة، بتاريخ 20/11/2026، سلسلة من الكشوفات الميدانية على عدد من المسالخ والملاحم والمؤسسات المعنية ببيع وتوزيع اللحوم والدواجن، في مناطق لبنانية عدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وأسفرت عن ضبط مخالفات صحية وقانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. مديرية جبل لبنان الإقليمية: في بلدة حصارات – قضاء جبيل: كشفت دورية من مكتب جبيل على ملحمة عائدة للمدعو (ش. ح.)، لبناني الجنسية، حيث تبيّن أنها تزاول نشاطها من دون التراخيص القانونية اللازمة، ولا تستوفي الشروط الصحية المطلوبة. وقد أشار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، بختمها. مديرية الشمال الإقليمية: في بلدة كوسبا – قضاء الكورة: كشفت دورية من مكتب أميون، بحضور مراقب من وزارة الاقتصاد، على مزرعة للمواشي ومسلخ عائدين للمدعو (إ. ج.)، لبناني الجنسية. وتبيّن أن الموقع يضم مزرعة للأبقار والماعز ومسلخاً وغرفتي تبريد للحوم، من دون حيازة التراخيص القانونية اللازمة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، مُنح مهلة 15 يوماً لتسوية أوضاعه القانونية. في القبة: كشفت دورية من مكتب طرابلس على محل عائد للمدعو (خ. م.)، لبناني الجنسية، يُعنى بشراء اللحوم من التجار وإعادة توزيعها على الملاحم الصغيرة في المنطقة. وبعد مراجعة القضاء المختص، صدرت الإشارة بختم المحل بالشمع الأحمر . في محلة البداوي: كشفت دورية من مكتب المنية الضنية على مسلخ للدواجن عائد للمدعو (أ. ج.)، لبناني الجنسية، حيث تبيّن أنه لا يستوفي شروط السلامة الغذائية ويعمل من دون التراخيص القانونية اللازمة. في أبي سمراء – طرابلس: كشفت دورية من مكتب طرابلس، بحضور مراقب من وزارة الاقتصاد، على ملحمة عائدة للمدعو (ت. ه.)، لبناني الجنسية، حيث تبيّن أنه يقوم بذبح الأبقار والأغنام من دون حيازة التراخيص القانونية اللازمة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، مُنح صاحب الملحمة مهلة 15 يوماً لاستحصال التراخيص المطلوبة. وفي سياق متصل، كشفت دورية من مكتب طرابلس، بمرافقة مراقب من وزارة الصحة ومراقب من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على محل للدواجن عائد للشخص نفسه في منطقة التبانة، وبناءً على إشارة النائب العام التمييزي، جرى ختم المسلخ بالشمع الأحمر، ومُنح صاحب العلاقة مهلة أقصاها ثلاثة أسابيع لتسوية أوضاعه القانونية والصحية. مديرية الجنوب الإقليمية: في مدينة صيدا: داهمت دورية من مكتب صيدا، بمؤازرة مراقب من وزارة الصحة، مسلخاً للحوم، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي. وخلال الكشف، وُجّهت إنذارات إلى العاملين والمسؤول عن المسلخ، على خلفية عدم الالتزام بالإجراءات والمعايير الصحية المطلوبة. وتؤكد المديرية العامة لأمن الدولة استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على المؤسسات المعنية بإنتاج اللحوم وتوضيبها وبيعها وتوزيعها، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات الرقابية المختصة والقضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن احترام المعايير الصحية والقانونية، ويصون الصحة العامة ويحمي سلامة المواطنين".
أخبار لبنان
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