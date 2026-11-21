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الرئيس عون تلقى مزيدًا من برقيات التهنئة في الذكرى ٨٣ للاستقلال
أخبار لبنان
2026-11-21 | 07:34
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الرئيس عون تلقى مزيدًا من برقيات التهنئة في الذكرى ٨٣ للاستقلال
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة الذكرى ال ٨٣ للاستقلال. وفي هذا الاطار أبرق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين متمنياً ان يعيد الله المناسبة على الشعب اللبناني وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار.
الرئيس المصري
وجاء في برقية رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي : "أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أشيد بروابط الأخوة التي تجمع بين بلدينا مؤكدا حرصنا الدائم على دعم لبنان الشقيق من أجل تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الاوسط للحفاظ على مقدرات الشعب اللبناني".
سلطان عُمان
وأبرق سلطان عُمان هيثم بن طارق مهنئاً بالاستقلال متمنيا للشعب اللبناني ان يتمتع بالامن والاستقرار والازدهار بقيادة الرئيس عون.
الملك تشارلز الثالث
وجاء في برقية ملك إنكلترا تشارلز الثالث: "يشكّل هذا اليوم مناسبة قيّمة للتأمل في أواصر الصداقة الراسخة التي تجمع بين بلدينا. وإنني أشعر بارتياح عميق إزاء متانة علاقاتنا الثنائية، وأؤكد التزامنا بالعمل على تعزيز التعاون بين بلدينا بصورة أوثق في السنوات المقبلة.
وفيما نواجه التحديات المشتركة التي يشهدها عصرنا، ولا سيما تلك المتصلة بالمناخ والحفاظ على عالمنا الطبيعي، فإنني أعرب عن أملي في أن يواصل بلدانا العمل معاً سعياً إلى إيجاد حلول فاعلة ومستدامة."
الرئيس الاوكراني
وأبرق الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي مهنئا ومؤكدا على استعداد بلاده لمواصلة تطوير علاقات الصداقة التقليدية التي تجمع بين البلدين ، وتوسيع اطر التعاون المتبادل في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك .
الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية
وجاء في برقية التهنئة من الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية السيدة لويز موشيكيوابو: "أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن أطيب تمنياتي للشعب اللبناني بالسلام والاستقرار والازدهار، مؤكدةً مجدداً الدعم الكامل والتضامن الذي تبديه الأسرة الفرنكوفونية تجاه بلدكم، وتمسّكنا بسيادته وسلامة أراضيه. وأودّ أن أحيّي بشكل خاص إقرار البرلمان اللبناني قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وهو إنجاز مهمّ في مجال حقوق الإنسان، ترحّب به المنظمة الدولية للفرنكوفونية وتثمّنه".
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