صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التهريب، وأوقفت بنتيجتها 7 مواطنين 54 سوريًّا وفلسطينيًا وفقًا لما يلي:• توقيف المواطنَين (ع.ع.) و(ح.ع.) و7 سوريين في منطقتَي البقيعة ووادي خالد - عكار، لقيامها بأعمال تهريب أشخاص عبر الحدود اللبنانية السورية، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، إضافة إلى أعتدة عسكرية وقنبلة يدوية.• توقيف المواطنَين (ش.ز.) و(م.ق.) في بلدة جلالا – زحلة لترويجهما المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها.• دهم منزل الفلسطيني (ح.ف.) وتوقيفه في منطقة الناعمة – الشوف، وتوقيف المواطن (ر.ع.) في منطقة الشويفات – عاليه لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.• توقيف المواطن (م.ح.) عند حاجز الخضر – بعلبك ، وضبط في حوزته سلاح حربي.• توقيف المواطن (م.س.) عند حاجز العامرية – صور لإطلاقه النار.• توقيف 47 سوريًّا عند حواجز الرويمة وشدرا وبني صخر - عكار، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.