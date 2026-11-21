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الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
أخبار لبنان
2026-11-21 | 09:00
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الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التهريب، وأوقفت بنتيجتها 7 مواطنين 54 سوريًّا وفلسطينيًا وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطنَين (ع.ع.) و(ح.ع.) و7 سوريين في منطقتَي البقيعة ووادي خالد - عكار، لقيامها بأعمال تهريب أشخاص عبر الحدود اللبنانية السورية، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات، إضافة إلى أعتدة عسكرية وقنبلة يدوية.
• توقيف المواطنَين (ش.ز.) و(م.ق.) في بلدة جلالا – زحلة لترويجهما المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها.
• دهم منزل الفلسطيني (ح.ف.) وتوقيفه في منطقة الناعمة – الشوف، وتوقيف المواطن (ر.ع.) في منطقة الشويفات – عاليه لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
• توقيف المواطن (م.ح.) عند حاجز الخضر – بعلبك ، وضبط في حوزته سلاح حربي.
• توقيف المواطن (م.س.) عند حاجز العامرية – صور لإطلاقه النار.
• توقيف 47 سوريًّا عند حواجز الرويمة وشدرا وبني صخر - عكار، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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