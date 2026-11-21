مخزومي في ذكرى اغتيال بيار الجميّل: تحقيق العدالة وكشف الحقيقة الاساس لبناء دولة القانون وضمان مستقبل يليق باللبنانيين

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر "اكس":

"في ذكرى اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميّل، نؤكد مجدداً أن الاغتيال السياسي لن يلغي إرادة اللبنانيين في العيش المشترك، ونجدد الالتزام بنهج الحوار وحماية السلم الأهلي وصون سيادة لبنان واستقلاله. إن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة يبقيان الأساس لبناء دولة القانون وضمان مستقبل يليق باللبنانيين" .