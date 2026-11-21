تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، التقييم الاستثنائي للتلامذة الذين يلتحقون بالتعليم غير النظامي، إن كانوا من اللبنانيين غير الملتحقين بالتعليم اساساً، او المتسربين من النظام التعليمي، وكذلك من التلامذة النازحين الذين حرمتهم الظروف من الالتحاق بالتعليم او المتسربين منه.

وزارت كرامي لهذه الغاية متوسطة طريق الجديدة الثالثة الرسمية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الحمصي ورئيسة دائرة الامتحانات الرسمية سحر سرحان، كما حضرت ممثلة سفارة الاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزيير ومسؤولة برنامج التربية في اليونيسيف إيلينا مرسلي على رأس فريق عمل من مكتب المنظمة، ونورا انغدال وآلاء حميد ممثلين عن جمعية انقاذ الطفل وقطاع التعليم، وكانت في استقبالهم مديرة المدرسة جمال حمود.

وبعد اجتماع بين الوزيرة كرامي والشركاء عن التعليم غير النظامي والتقييم الاستثنائي والفرصة المتاحة أمام التلاميذ للالتحاق بالتعليم النظامي او بالإعداد المهني، جالت الوزيرة كرامي والشركاء على عدد من الصفوف، واطلعوا من التلاميذ على كيفية التعامل مع التقييم والإجابة عن الاسئلة.

واعتبرت كرامي هذه الخطوة إصلاحية ومهمة جداً بالنسبة إلى وزارة التربية والتعليم العالي، إذ إن هذا النوع من الامتحانات يُجرى للمرة الأولى في المنطقة. ونحن فخورون جداً بهذه المبادرة، لاسيما وأن التعليم غير النظامي لم يكن يمتلك عادةً مثل هذه الإمكانات والجهوزية، باعتباره يُنفّذ في معظم الأحيان تحت مظلة برامج الإغاثة.

وقالت: “بالنسبة إلينا، فإن التعليم غير النظامي أصبح اليوم جزءاً من مسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي، ونعمل على دمجه ضمن منظومتنا التربوية لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها ضمان حق كل طالب في الحصول على مقعد دراسي. وهذه مسؤولية نتحملها في لبنان، كما أنها تندرج ضمن التزاماتنا الدولية والمواثيق التي تؤكد حق كل طفل في التعلّم".