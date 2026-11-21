تقدم بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان، ب"أصدق التهاني إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والوزراء والنواب والقيادات والشخصيات السياسية والحزبية وقيادة الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية كافة وعموم اللبنانيين في الوطن وبلاد الانتشار".

وأكد في بيان أنّ "الاستقلال ليس إرثًا تاريخيًّا فحسب، بل استحقاقٌ وطنيّ ومسؤوليةٌ لا تقبل التهاون، فلا يكتمل استقلالٌ وأرضٌ محتلّة، ولا تستقيم سيادةٌ وقرارٌ مرتهن. وإنّ تحرير كامل الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة عليها، وصون حرّية قرارها الوطني، حقوقٌ ثابتة لا تقبل الانتقاص أو المساومة".

ودعا القيادات السياسية إلى "الارتقاء إلى مستوى خطورة المرحلة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والتحلّي بشجاعة القرار وحكمة المسؤولية، فلبنان أكبر من كلّ انتماء فئويّ، وأسمى من كلّ مصلحة عابرة، وأبقى من كلّ سلطة وموقع".

كما شدّد على "ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات على لبنان، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، وترسيخ سلام عادل ودائم، يضمن عودة أبناء الوطن إلى ديارهم وعيشهم بأمن وكرامة".

ووجه "تحيّة إجلال وإكبار إلى الجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية والأمنية"، مستذكرًا "شهداء الوطن الذين افتدوا بدمائهم عزّته وحرّيته"، ومؤكّدًا أنّ "أسمى الوفاء لتضحياتهم هو بناء دولة منيعة بمؤسساتها، عادلة بقوانينها، عزيزة بشعبها".