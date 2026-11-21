سامي الجميّل في ذكرى اغتيال بيار الجميّل: لا سلم أهليًا مع استمرار التهديد بالسلاح

في الذكرى العشرين لإغتيال الوزير والنائب بيار الجميل ورفيقه سمير الشرتوني، النائب سامي الجميّل يتوجه الى رئيس الجمهورية المؤتمن على البلد، قائلاً؛ هناك قاتل ومقتول، ناس تحترم دولتها وناس تتهجم وتتمرد على دولتها، مؤكداً أن السلم الأهلي لا يبنى إلا عندما لا يعود هناك من يهدد بسلاحه.



وقال "للذين قتلوا بيار الجميّل "قَدّ ما تقتلوا نحنا مكفّيين وبقلب كل كتائبي في بيار وبشير الجميّل".