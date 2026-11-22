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قوى الامن في ذكرى الاستقلال: نتطلع إلى مستقبل مشرق اكثر أمانا لبلدنا الحبيب لبنان

كتبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر منصة "اكس": "لمناسبة عيد الاستقلال الـ٨٣، نتطلـع إلى مستقبل مشرق وأكثر أماناً لبـلدنا الحبيب لـبـنـان".

