دريان قبيل مغادرته الى اسطنبول: كلمتا الرئيسين عون وسلام تؤكدان استقلالية القرار اللبناني الذي لا يخضع للإملاءات الخارجيّة

غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت، متوجها إلى اسطنبول للمشاركة في مؤتمر إسلامي دولي لهيئات الفتوى، بدعوة من وزارة الشؤون الدينية التركية.



وقبيل مغادرته، سئل عن رأيه في كلمتي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام لمناسبة ذكرى الاستقلال، فقال: "تميزت كل من الكلمتين بالوطنية الجامعة التي نشرت الارتياح في نفوسنا والاعتزاز بمواقفهما التي اعتدنا عليها والتي نصفها بالجريئة والشجاعة و الصلبة في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي يعيشها لبنان والعالم لتحقيق سيادة الوطن انطلاقا من اتفاق الطائف الذي يحض على حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، كما تميزت الكلمتان بتأكيد استقلالية القرار اللبناني الذي لا يخضع للإملاءات الخارجيّة حرصا على مصلحة الوطن والمواطنين".



واضاف أن "الكلام الواضح والصريح الصادر عن الرئيسين عون وسلام وضع النقاط على الحروف في خارطة الطريق لسياسة الدولة لتحصين الوطن واستعادة زمام الأمور المتسيبة ووضعها في مكانها الصحيح، وهذا لا يصدر إلا عن رجالات الدولة المتميزين والذي لا يقدر بثمن".



ورأى ان "الدبلوماسية التي تعتمد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي من ارض لبنان هي الوسيلة الفضلى لعودة اهل الجنوب إلى قراهم وبلداتهم وبدء عملية الإعمار وهذه الدبلوماسية المشهود لها ينبغي دعمها للوصول إلى الحلول المرجوة".