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الوزيرة كرامي في عيد الاستقلال: نحن نبني الدولة من بوابة التربية
أخبار لبنان
2026-11-22 | 03:55
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الوزيرة كرامي في عيد الاستقلال: نحن نبني الدولة من بوابة التربية
وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي رسالة إلى الأسرة التربوية بجميع مكوناتها في عيد الاستقلال، وقالت في الرسالة: "يأتي عيد الاستقلال هذا العام ولبنان على وقع اعتداءات متواصلة ، دفع ويدفع فيها اللبنانيون ثمناً كبيراً من أمنهم واستقرارهم، ومن بيوتهم ومدارسهم وأرزاقهم. وفي مثل هذه اللحظة، لا تكفي استعادة ذكرى الاستقلال. علينا أن نستعيد معناه. فالاستقلال ليس مناسبةً نحتفل بها مرة في السنة، ولا شعاراً نرفعه. الاستقلال هو أن تكون للبنان دولةٌ قادرة، تمارس مسؤوليتها، وتحمي حقوق مواطنيها، وتحتكم إلى القانون والمؤسسات، وتتخذ قرارها انطلاقاً من المصلحة العامة.
لقد أثبت اللبنانيون، مرة أخرى، قدرتهم على الاحتمال والنهوض. لكن الصمود، على أهميته، لا يمكن أن يكون مشروع وطن. ولا يجوز أن يبقى المواطن مطالباً، في كل مرة، بأن يعوّض بقوته الفردية غياب قدرة الدولة. مشروعنا يجب أن يكون بناء دولة لا يحتاج فيها اللبناني إلى ان يجاهد في سبيل الحصول على حقوقه كأنسان ومواطن. ومن موقعنا في التربية، لهذا الكلام معنى مباشر جداً. فالدولة تبدأ أيضاً من المدرسة. تبدأ عندما يجد اللبناني منذ طفولته مدرسةً تحمي حقه في التعلّم، ومعلماً قادراً على أداء رسالته بكرامة، وإدارةً مسؤولة، ومعايير تطبّق على الجميع، ومؤسسةً عامة يثق بها كمواطن لأنها تقوم بواجبها تجاهه. لهذا، فإن استعادة دور الوزارة ومدرستها الرسمية ليست ملفاً قطاعياً. إنها جزء من استعادة الدولة نفسها. وحين نعمل على تحسين نوعية التعليم، وعلى تنظيم مؤسساتنا التربوية، وبناء أنظمة تستند إلى البيانات والمعايير والمساءلة، وعلى توجيه الشراكات لخدمة الأولويات الوطنية، وعلى إعطاء المدرسة والمعلم والطالب قدرة أكبر على المبادرة والتجديد، فنحن لا نقوم بإصلاح تربوي منفصل عن مشروع الدولة.
نحن نبني الدولة من بوابة التربية. وهذه، بالنسبة إلينا، مسؤولية وليست شعاراً. مسؤوليتنا أن تنتقل وزارة التربية من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار التنموي؛ ومن الاستجابة المتفرقة إلى بناء المؤسسة؛ ومن الاعتماد على المبادرات إلى وضع المعايير؛ ومن حماية استمرارية التعليم إلى ضمان نوعيته وعدالته. لأن حق التعلّم لا يُحمى بالنيات الحسنة. يُحمى بمؤسسات قادرة، وقرارات مسؤولة، ومعايير واضحة، ومساءلة. وفي قلب كل ذلك يبقى الإنسان. يبقى الطالب الذي نريده قادراً على التفكير والاختيار وصناعة مستقبله ومسؤولا عن صون وطنه . والمعلم الذي نريده شريكاً في التجديد لا منفذاً فقط. والمدرسة التي نريدها مساحةً يتعلّم فيها أبناؤنا، منذ سنواتهم الأولى، معنى الحق والمسؤولية، ومعنى القانون والمصلحة العامة، ومعنى أن يكون اختلافنا مصدر غنى داخل دولة واحدة".
وتوجهت الى الطلاب بالقول: "لا نريد أن نورّثكم القدرة على التكيّف مع دولة ضعيفة. نريد أن نورّثكم دولةً أقوى، وأن نعطيكم المعرفة والقدرة لتجعلوها أفضل مما تسلّمتموها. فالاستقلال لا يُورَّث مكتملًا. إنه مسؤولية تتسلّمها الأجيال، وتضيف اليها وتحميها بالمؤسسات والعمل والقرار. وفي عيد الاستقلال، يكون وفاؤنا للبنان بأن نستعيد معنى حضور الدولة في حياة الناس؛ وفي وزارة التربية، بأن نجعل المدرسة مكاناً يختبر فيه كل طفل أن لهذه الدولة مسؤولية تجاهه، وأن له وعليه فيها حقا ومستقبلا. هذا هو الاستقلال الذي نريد أن نبنيه: دولةً قادرة، ومؤسساتٍ جديرةً بالثقة، وتربيةً تبني الإنسان القادر على حمل مسؤولية وطنه".
أخبار لبنان
كرامي
الاستقلال:
الدولة
بوابة
التربية
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