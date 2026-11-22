الدفاع المدني: تأمين السلامة العامة خلال ماراثون الاستقلال في قضاء جبيل

أمّنت عناصر من الدفاع المدني السلامة العامة خلال ماراثون أُقيم بمناسبة عيد الاستقلال، انطلاقاً من حجولا وصولاً إلى بنتاعل في قضاء جبيل، لمسافة ٥ كيلومترات.



كما شارك عدد من عناصر الدفاع المدني في الركض إلى جانب المشاركين.



وتأتي هذه المواكبة ضمن مهام الدفاع المدني المستمرة لتأمين السلامة العامة خلال الأنشطة والمناسبات والاستجابة للحالات الطارئة.