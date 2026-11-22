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الراعي: بعد انتهاء مهمّة اليونيفيل تتعاظم مسؤوليّة الدولة والجيش في حماية الجنوب وبسط سلطة المؤسسات الشرعيّة
أخبار لبنان
2026-11-22 | 04:41
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الراعي: بعد انتهاء مهمّة اليونيفيل تتعاظم مسؤوليّة الدولة والجيش في حماية الجنوب وبسط سلطة المؤسسات الشرعيّة
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.
وقال في عظته: "عيد الاستقلال يتطلّب ألّا نريد استقلالًا مكتوبًا في التاريخ فحسب، بل نريده حاضرًا في الأرض والقرار والإرادة الوطنية. نريد لبنان محفوظًا بكامل أراضيه، نريده جنوبًا آمنًا بقراه وأهله، يعود إليه أبناؤه بكرامة وأمان، فهو جزء لا يتجزّأ من وحدة الوطن ومستقبله. أمام استمرار الاعتداءات والتحرّكات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، نؤكّد حقّ لبنان في استعادة كامل أرضه، وحماية شعبه، وتحييده عن صراعات المحاور والحروب، ليبقى قراره الوطني حرًّا، نابعًا من مؤسساته وإرادة شعبه ومصلحته العليا. لا يكتمل معنى الاستقلال من دون الجيش اللبناني، ضمانة الوطن عند المحن، ورمز وحدته وقوّته. جيشنا درعنا، جيشنا كرامتنا، جيشنا سلاحنا؛ به ومعه نبقى ويبقى الوطن. إنّه جيش لبنان كلّه. تحت عَلمه نتوحّد؛ معه نقف ولا نقف ضدّه، ندعمه ونحفظ هيبته ودوره الوطني."
وأشار إلى أنه "بعد انتهاء مهمّة قوات اليونيفيل وبدء انسحابها المنظّم، تتعاظم مسؤوليّة الدولة والجيش في حماية الجنوب وبسط سلطة المؤسسات الشرعيّة، ما يستدعي جيشًا قويًّا يحظى بثقة اللبنانيين، ومدعومًا بتنظيم أمني وعسكري وسياسي على الحدود. إنّ استقلال لبنان يترسّخ بدولة واحدة، ودستور واحد، وجيش واحد، ومؤسسات واحدة، وقرار وطني واحد، وولاء للبنان فوق كلّ ولاء."
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