مخزومي في ذكرى الاستقلال واغتيال معوض: لا استقلال كاملا إلا بحصرية السلاح وقيام دولة المؤسسات

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "إكس": "في عيد الاستقلال، نقولها بوضوح: لا يكتمل استقلال لبنان إلا بنزع كلّ سلاح خارج شرعية الدولة، وفي مقدّمه سلاح حزب الله وسائر الميليشيات، وبانسحاب إسرائيل من كلّ شبر من أرضنا، وبعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم عودةً آمنةً ودائمةً في كنف الدولة وبحماية الجيش اللبناني.

من حقّ اللبنانيين أن يعيشوا في وطن لا يقرّر فيه أيّ حزب متى يدخلون الحرب. فالدولة وحدها تحتكر السلاح وتملك قرار الحرب والسلم، والجيش اللبناني يحمي الحدود ويدافع عن جميع اللبنانيين.

هكذا نبني دولة المؤسسات التي نريدها: دولة تبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتحاسب كلّ من يتجاوز القانون، مهما كان موقعه أو انتماؤه. يومها يصبح الاستقلال واقعاً يعيشه اللبنانيون كلّ يوم".



وفي ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوّض، قال مخزومي: "نستحضر قامة وطنية آمنت بلبنان الواحد، وبالدولة والمؤسسات، وبأن المصالحة الوطنية هي السبيل إلى إنهاء الانقسام وإرساء الاستقرار. إن استذكار الرئيس معوّض هو تجديد للتمسّك بالثوابت التي حملها، وفي مقدّمها اتفاق الطائف، ووحدة لبنان، وسيادته واستقلاله، وقيام دولة قوية تحتكر قرارها وتحمي جميع أبنائها".