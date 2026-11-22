الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
مخزومي في ذكرى الاستقلال واغتيال معوض: لا استقلال كاملا إلا بحصرية السلاح وقيام دولة المؤسسات
أخبار لبنان
2026-11-22 | 05:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مخزومي في ذكرى الاستقلال واغتيال معوض: لا استقلال كاملا إلا بحصرية السلاح وقيام دولة المؤسسات
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على "إكس": "في عيد الاستقلال، نقولها بوضوح: لا يكتمل استقلال لبنان إلا بنزع كلّ سلاح خارج شرعية الدولة، وفي مقدّمه سلاح حزب الله وسائر الميليشيات، وبانسحاب إسرائيل من كلّ شبر من أرضنا، وبعودة أهلنا إلى بيوتهم وقراهم عودةً آمنةً ودائمةً في كنف الدولة وبحماية الجيش اللبناني.
من حقّ اللبنانيين أن يعيشوا في وطن لا يقرّر فيه أيّ حزب متى يدخلون الحرب. فالدولة وحدها تحتكر السلاح وتملك قرار الحرب والسلم، والجيش اللبناني يحمي الحدود ويدافع عن جميع اللبنانيين.
هكذا نبني دولة المؤسسات التي نريدها: دولة تبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتحاسب كلّ من يتجاوز القانون، مهما كان موقعه أو انتماؤه. يومها يصبح الاستقلال واقعاً يعيشه اللبنانيون كلّ يوم".
وفي ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رينيه معوّض، قال مخزومي: "نستحضر قامة وطنية آمنت بلبنان الواحد، وبالدولة والمؤسسات، وبأن المصالحة الوطنية هي السبيل إلى إنهاء الانقسام وإرساء الاستقرار. إن استذكار الرئيس معوّض هو تجديد للتمسّك بالثوابت التي حملها، وفي مقدّمها اتفاق الطائف، ووحدة لبنان، وسيادته واستقلاله، وقيام دولة قوية تحتكر قرارها وتحمي جميع أبنائها".
أخبار لبنان
الاستقلال
واغتيال
معوض:
استقلال
كاملا
بحصرية
السلاح
وقيام
المؤسسات
التالي
الجيش يضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة ويوقف ثلاثة
رئيس الجمهورية في ذكرى رينيه معوض: فجروه لأنه رفض مقايضة الرئاسة بالسيادة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-20
سلام: لا اكتمال للاستقلال إلا بإنهاء الاحتلال وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح
أخبار لبنان
2026-11-20
سلام: لا اكتمال للاستقلال إلا بإنهاء الاحتلال وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-19
ملف اليونيفيل وحصرية السلاح في سلسلة مواقف عشية ذكرى الاستقلال…
تقارير نشرة الاخبار
2026-11-19
ملف اليونيفيل وحصرية السلاح في سلسلة مواقف عشية ذكرى الاستقلال…
0
خبر عاجل
11:28
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: رغم كل ما أصاب استقلالنا يبقى الدرس أنّ لا بديل للبنانيين عن وطنهم لكنني أتيت لأتكلم عن حاضر الاستقلال وليس ماضيه
خبر عاجل
11:28
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: رغم كل ما أصاب استقلالنا يبقى الدرس أنّ لا بديل للبنانيين عن وطنهم لكنني أتيت لأتكلم عن حاضر الاستقلال وليس ماضيه
0
خبر عاجل
11:31
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: علينا أن نسأل أنفسنا في عيد الاستقلال: هل حققنا للبنانيين الدولة التي يستحقونها؟ الجواب بكل صراحة: لا ليس بعد
خبر عاجل
11:31
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: علينا أن نسأل أنفسنا في عيد الاستقلال: هل حققنا للبنانيين الدولة التي يستحقونها؟ الجواب بكل صراحة: لا ليس بعد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
زوطر الشرقية تحتج على جرف المنازل
تقارير نشرة الاخبار
08:03
زوطر الشرقية تحتج على جرف المنازل
0
أخبار لبنان
07:36
سفير السعودية يهنئ بذكرى الاستقلال
أخبار لبنان
07:36
سفير السعودية يهنئ بذكرى الاستقلال
0
أخبار لبنان
06:51
فضل الله: استقلال لبنان غير ناجز
أخبار لبنان
06:51
فضل الله: استقلال لبنان غير ناجز
0
أمن وقضاء
06:39
الجيش يضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة ويوقف ثلاثة
أمن وقضاء
06:39
الجيش يضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة ويوقف ثلاثة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-05-12
وكالة نقلا عن الداخلية الكويتية: إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة في اشتباك مع المتسللين
آخر الأخبار
2026-05-12
وكالة نقلا عن الداخلية الكويتية: إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة في اشتباك مع المتسللين
0
أمن وقضاء
2026-11-01
الجيش ينفّذ تدابير لحفظ الأمن في هذه المناطق...
أمن وقضاء
2026-11-01
الجيش ينفّذ تدابير لحفظ الأمن في هذه المناطق...
0
أخبار لبنان
2026-09-07
مركز عمليات طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 8948 شهيدا و 30638 جريحا
أخبار لبنان
2026-09-07
مركز عمليات طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 8948 شهيدا و 30638 جريحا
0
آخر الأخبار
2026-09-24
رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق والرئيس يحتفظ بكل الأوراق وسيتخذ القرار الأنسب
آخر الأخبار
2026-09-24
رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق والرئيس يحتفظ بكل الأوراق وسيتخذ القرار الأنسب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
زوطر الشرقية تحتج على جرف المنازل
تقارير نشرة الاخبار
08:03
زوطر الشرقية تحتج على جرف المنازل
0
أخبار دولية
06:58
المشاركون في مؤتمر كوب 31 للمناخ نددوا باتفاق المُناخ المقترح
أخبار دولية
06:58
المشاركون في مؤتمر كوب 31 للمناخ نددوا باتفاق المُناخ المقترح
0
أخبار دولية
06:56
قاليباف: حالة اللا حرب واللا سلم لا يمكن أن تستمر
أخبار دولية
06:56
قاليباف: حالة اللا حرب واللا سلم لا يمكن أن تستمر
0
أخبار لبنان
06:51
فضل الله: استقلال لبنان غير ناجز
أخبار لبنان
06:51
فضل الله: استقلال لبنان غير ناجز
0
أخبار لبنان
04:41
الراعي: بعد انتهاء مهمّة اليونيفيل تتعاظم مسؤوليّة الدولة والجيش في حماية الجنوب وبسط سلطة المؤسسات الشرعيّة
أخبار لبنان
04:41
الراعي: بعد انتهاء مهمّة اليونيفيل تتعاظم مسؤوليّة الدولة والجيش في حماية الجنوب وبسط سلطة المؤسسات الشرعيّة
0
عالم الطبخ
14:49
دجاج بدبس الخروب والخضار... وصفة شهية بنكهة مميّزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
14:49
دجاج بدبس الخروب والخضار... وصفة شهية بنكهة مميّزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
حال الطقس
14:11
حال الطقس
حال الطقس
14:11
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:38
تقلب في الطقس... وهذه التفاصيل
حال الطقس
02:38
تقلب في الطقس... وهذه التفاصيل
2
أخبار لبنان
09:00
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
أخبار لبنان
09:00
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
3
حال الطقس
14:11
حال الطقس
حال الطقس
14:11
حال الطقس
4
موضة وجمال
11:24
بيرلا حرب في الزيّ الوطني اللبناني خلال مسابقة ملكة جمال الكون… "أجنحة وطن"
موضة وجمال
11:24
بيرلا حرب في الزيّ الوطني اللبناني خلال مسابقة ملكة جمال الكون… "أجنحة وطن"
5
أخبار لبنان
13:04
السفير الأميركي ميشال عيسى للـLBCI: عاجلًا أم آجلًا...سيتحدث اللبنانيون والإسرائيليون مع بعضهم البعض
أخبار لبنان
13:04
السفير الأميركي ميشال عيسى للـLBCI: عاجلًا أم آجلًا...سيتحدث اللبنانيون والإسرائيليون مع بعضهم البعض
6
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
7
خبر عاجل
08:35
الجيش الإيراني: أطلقنا صاروخًا للدفاع الجوي ألحق أضراراً بمقاتلة أميركية من طراز إف-16 فوق مياه الخليج أمس والمقاتلة المستهدفة هبطت اضطرارياً في أحد المطارات القريبة بالمنطقة
خبر عاجل
08:35
الجيش الإيراني: أطلقنا صاروخًا للدفاع الجوي ألحق أضراراً بمقاتلة أميركية من طراز إف-16 فوق مياه الخليج أمس والمقاتلة المستهدفة هبطت اضطرارياً في أحد المطارات القريبة بالمنطقة
8
أخبار لبنان
00:38
مطار القليعات: انطلاق أعمال المعايرة الفنية لأنظمة الملاحة الجوية والمساعدات البصرية
أخبار لبنان
00:38
مطار القليعات: انطلاق أعمال المعايرة الفنية لأنظمة الملاحة الجوية والمساعدات البصرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More