رئيس الجمهورية في ذكرى رينيه معوض: فجروه لأنه رفض مقايضة الرئاسة بالسيادة

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في الذكرى الـ٣٧ لاستشهاد رئيس الجمهورية رينيه معوض: ‏"مع ذكرى الاستقلال، لا ننسى ذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوض، رئيس الوفاق الوطني، الذي اغتالوه كي يغتالوا الوفاق، ويهيمنوا على الوطن. فجروا الرئيس رينيه معوض، لأنه رفض مقايضة الرئاسة بالسيادة ، ورفض التنازل عن الاستقلال مقابل الاستقرار، وواجه معادلة الاستسلام لوصاية صديق، ثمناً قسرياً مفروضاً لمواجهة المحتل".



وتابع: "‏أدرك الرئيس رينيه معوض منذ 37 عاماً، أن لبنان لا يتحرر ولا يستقر ولا يزدهر ولا يبقى وطناً نهائياَ لجميع ابنائه، إلا بالسيادة القائمة على الدولة وحدها، لا على مشاريع الدويلات ، وبالتوافق المرتكز إلى التوازن، لا إلى أوهام الهيمنات، وبالحرية الوطنية الكاملة والمسؤولة، انتماءً وولاءً للبنان وحده، لا بأحلام القوى الخارجية بالسيطرة والضم والقضم".



وختم عون: "‏استشهد الرئيس رينيه معوض، لكنه لم يسقط ،بل ينتفض مع كل استقلال، حياً حراً مثل استقلالنا، مثل لبنان".