استنكرت نقابة المعلّمين ودانت بأشدّ العبارات ما جرى تداوله عن دخول مسؤولة عسكريّة في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إحدى المدارس في جنوب لبنان.

ورأت النقابة، في هذا المشهد، مساسًا بالسيادة اللبنانيّة وحرمة المؤسّسات التربويّة، ومحاولة مرفوضة لاستغلال المدرسة وأطفالها في الدعاية العسكريّة وتلميع الصورة الدمويّة للاحتلال، صورة القتل والإجرام، وجرف القرى والمنازل.

وقالت في بيان: ”إنّ المدارس اللبنانيّة صروح للتربية والمعرفة والانتماء الوطني، ولا يجوز تحويلها إلى منصّات لجيش احتلال أذاق بمماراساته العدوانيّة والتدميريّة اللبنانيّين ويلات القتل والحرب والتهجير. وأطفال الجنوب، كما جميع أطفال لبنان، لهم الحقّ في تعليم آمن وحياة كريمة، بعيدًا عن الترهيب والاستغلال الإعلامي والعسكري“.

وطالبت النقابة الحكومة اللبنانيّة ووزارة التربيّة والتعليم العالي والأجهزة المختصّة بالتحرّك الفوري للتحقّق من ملابسات ما حصل، وتحديد المسؤوليّات، واتّخاذ الإجراءات التي تحمي المؤسّسات التربويّة وتصون سلامة المتعلّمين والمعلّمين وكرامتهم، وتمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

كما دعت المنظّمات التربويّة والحقوقيّة العربيّة والدوليّة إلى تحمّل مسؤوليّاتها في حماية المدارس والأطفال من ممارسات العدوّ الإسرائيلي، ورفض استخدامهم أدواتٍ للدعاية أو تغطية الانتهاكات.

وأكّدت نقابة المعلّمين تضامنها الكامل مع أهل الجنوب ومعلّميه وتلامذته، وتمسّكها بسيادة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها، لافتة الى أن ”المدرسة اللبنانيّة بيتٌ للعلم والكرامة الوطنيّة، وحرمتها ليست مباحة لأيّ قوة احتلال“.