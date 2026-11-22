الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
الرئيس بري ناعيًا المطران خضر: رحل مطران الإنسانية الذي أيقظ وعينا بأن عيش المسيحيين والمسلمين ليس تعايشا إزاء بعضهما البعض إنما مع بعضهما البعض
أخبار لبنان
2026-11-22 | 14:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس بري ناعيًا المطران خضر: رحل مطران الإنسانية الذي أيقظ وعينا بأن عيش المسيحيين والمسلمين ليس تعايشا إزاء بعضهما البعض إنما مع بعضهما البعض
نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري "إلى الانسانية عامة، والعرب واللبنانيين وأبناء الطائفة الأرثوذكسية خاصة، رحيل المطران جورج خضر".
وقال في بيان: "يتوقف النبض ويستريح اليراع، ولا تنكسر الكلمات ، هي مداد رجل آمن برسالات الأرض والسماء".
وأضاف: "يرحل الحالم ببشرية راقية ملتهبة بحب الله وبعالم متعاون مع كل قوى الخير ، متبنٍ للعقل ، مستنير بالإيمان ، مؤمن بأن العزة هي للناس جميعا".
ورأى أنه "يرحل مطران الإنسانية الذي أيقظ وعينا : "بأن عيش المسيحيين والمسلمين ليس تعايشاً إزاء بعضهما البعض إنما مع بعضهما البعض" وكلاهما عيال الله. يرحل وصدى عظاته وبيانه: "لا يستوي حب الله وكره الإنسان".
كما قال: "يرحل صنو سماحة الإمام السيد موسى الصدر وظله في الحِل والترحال ، في الحضور والغياب ، "بأن تعالوا إلى كلمة سواء ، وأن حب الأوطان من الإيمان"".
وختم الرئيس بري بيان النعي: "يرحل كل ذلك بل أكثر من ذلك ، عنيت به سيادة المطران الإنسان جورج خضر الذي أنعاه قامة روحية بحجم الأمة ، إنني وبهذه المناسبة إذ أتقدم من سيادة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ومن أفراد اسرة الراحل وعائلته ومحبيه ومن الكنيسة الارثوذكسية ومن سائر اللبنانيين بأحر التعازي ، سائلأ الله ان يتغمد الراحل بواسع رحمته".
أخبار لبنان
ناعيًا
المطران
مطران
الإنسانية
وعينا
المسيحيين
والمسلمين
تعايشا
بعضهما
البعض
بعضهما
البعض
التالي
الرئيس سلام: اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية وزجّ التلامذة في استعراض عسكري ودعائي هو انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال
منتخب لبنان لكرة القدم عاد من سلطنة عمان متأهلًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2026-09-15
الطقس الحار مستمر وبعض الامطار بين الجمعة والسبت
حال الطقس
2026-09-15
الطقس الحار مستمر وبعض الامطار بين الجمعة والسبت
0
حال الطقس
2026-10-06
طقس رطب واحتمال خفيف لبعض الأمطار
حال الطقس
2026-10-06
طقس رطب واحتمال خفيف لبعض الأمطار
0
أخبار لبنان
2026-11-21
السفير الأميركي ميشال عيسى للـLBCI: عاجلًا أم آجلًا...سيتحدث اللبنانيون والإسرائيليون مع بعضهم البعض
أخبار لبنان
2026-11-21
السفير الأميركي ميشال عيسى للـLBCI: عاجلًا أم آجلًا...سيتحدث اللبنانيون والإسرائيليون مع بعضهم البعض
0
آخر الأخبار
09:58
الرئيس عون معزّيًا بالمطران خضر: لبنان الذي آمن به المطران وطن للعيش المشترك والحوار
آخر الأخبار
09:58
الرئيس عون معزّيًا بالمطران خضر: لبنان الذي آمن به المطران وطن للعيش المشترك والحوار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
02:02
انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان بين النبطية وكفررمان وسقوط جريح
أمن وقضاء
02:02
انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان بين النبطية وكفررمان وسقوط جريح
0
أمن وقضاء
01:29
هذا ما أفادته معلومات الـLBCI بشأن فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة
أمن وقضاء
01:29
هذا ما أفادته معلومات الـLBCI بشأن فرار ستة سجناء من فصيلة الجديدة
0
أخبار لبنان
15:37
الرئيس سلام: اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية وزجّ التلامذة في استعراض عسكري ودعائي هو انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال
أخبار لبنان
15:37
الرئيس سلام: اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية وزجّ التلامذة في استعراض عسكري ودعائي هو انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
منتخب لبنان لكرة القدم عاد من سلطنة عمان متأهلًا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
منتخب لبنان لكرة القدم عاد من سلطنة عمان متأهلًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-11-02
وول ستريت جورنال: أميركا تضغط لاستئناف مبيعات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا
أخبار دولية
2026-11-02
وول ستريت جورنال: أميركا تضغط لاستئناف مبيعات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا
0
أخبار لبنان
2026-07-08
5 ضحايا في حادث درعا... وناصر الدين يتصل بنظيره السوري
أخبار لبنان
2026-07-08
5 ضحايا في حادث درعا... وناصر الدين يتصل بنظيره السوري
0
خبر عاجل
2026-06-17
ترامب: الرئيس اللبناني سيزور أميركا خلال أسبوعين
خبر عاجل
2026-06-17
ترامب: الرئيس اللبناني سيزور أميركا خلال أسبوعين
0
فنّ
2026-08-29
الأوركسترا الوطنية للشباب تعانق قمم العالمية... طلاب الكونسرفتوار يكتبون بآلاتهم تاريخاً جديداً في روسيا
فنّ
2026-08-29
الأوركسترا الوطنية للشباب تعانق قمم العالمية... طلاب الكونسرفتوار يكتبون بآلاتهم تاريخاً جديداً في روسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ما هي مشكلة لبنان: ايران او اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
ما هي مشكلة لبنان: ايران او اسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
في الإمارات… Business مربح حتى بالحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:27
في الإمارات… Business مربح حتى بالحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
التصعيد الإيرانيّ يتواصل على أكثر من جبهة
تقارير نشرة الاخبار
14:20
التصعيد الإيرانيّ يتواصل على أكثر من جبهة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
صوت الجمهور اللبناني… وقود الحلم المونديالي!
تقارير نشرة الاخبار
14:12
صوت الجمهور اللبناني… وقود الحلم المونديالي!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
ايزنكوت يتجه لتشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود
تقارير نشرة الاخبار
14:04
ايزنكوت يتجه لتشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نسخة جديدة من مهرجان الزمن الجميل تنطلق
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نسخة جديدة من مهرجان الزمن الجميل تنطلق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
منتخب لبنان لكرة القدم عاد من سلطنة عمان متأهلًا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
منتخب لبنان لكرة القدم عاد من سلطنة عمان متأهلًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جراح في الصين ويداه في لبنان... عملية روبوتية تكسر حدود المسافات !
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جراح في الصين ويداه في لبنان... عملية روبوتية تكسر حدود المسافات !
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إضراب المصارف يتجدّد الأربعاء … والخلاف الضريبي مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إضراب المصارف يتجدّد الأربعاء … والخلاف الضريبي مستمر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:39
الجيش يضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة ويوقف ثلاثة
أمن وقضاء
06:39
الجيش يضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة ويوقف ثلاثة
2
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نسخة جديدة من مهرجان الزمن الجميل تنطلق
تقارير نشرة الاخبار
14:01
نسخة جديدة من مهرجان الزمن الجميل تنطلق
3
أخبار لبنان
15:37
الرئيس سلام: اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية وزجّ التلامذة في استعراض عسكري ودعائي هو انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال
أخبار لبنان
15:37
الرئيس سلام: اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية وزجّ التلامذة في استعراض عسكري ودعائي هو انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال
4
خبر عاجل
08:35
معلومات الـLBCI: الموقوفون الثلاثة الذين عُثر عليهم داخل المنزل في مشاريع القاع هم من ثلاث عائلات سنّية من منطقة البقاع الأوسط وقد نُقلوا إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معهم بإشراف القضاء العسكريّ
خبر عاجل
08:35
معلومات الـLBCI: الموقوفون الثلاثة الذين عُثر عليهم داخل المنزل في مشاريع القاع هم من ثلاث عائلات سنّية من منطقة البقاع الأوسط وقد نُقلوا إلى الشرطة العسكرية للتحقيق معهم بإشراف القضاء العسكريّ
5
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جراح في الصين ويداه في لبنان... عملية روبوتية تكسر حدود المسافات !
تقارير نشرة الاخبار
13:36
جراح في الصين ويداه في لبنان... عملية روبوتية تكسر حدود المسافات !
6
تقارير نشرة الاخبار
14:27
في الإمارات… Business مربح حتى بالحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:27
في الإمارات… Business مربح حتى بالحرب
7
تقارير نشرة الاخبار
14:04
ايزنكوت يتجه لتشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود
تقارير نشرة الاخبار
14:04
ايزنكوت يتجه لتشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود
8
خبر عاجل
08:32
معلومات الـLBCI: الأشخاص الذين تولّوا تهريب المتفجرات وضعوا الأكياس في ساحة أحد المنازل في مشاريع القاع قبل أن يفرّوا باتجاه الأراضي السورية فيما تحرّكت وحدات متخصصة من الجيش وضبطت الشحنة
خبر عاجل
08:32
معلومات الـLBCI: الأشخاص الذين تولّوا تهريب المتفجرات وضعوا الأكياس في ساحة أحد المنازل في مشاريع القاع قبل أن يفرّوا باتجاه الأراضي السورية فيما تحرّكت وحدات متخصصة من الجيش وضبطت الشحنة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More