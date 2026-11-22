الرئيس بري ناعيًا المطران خضر: رحل مطران الإنسانية الذي أيقظ وعينا بأن عيش المسيحيين والمسلمين ليس تعايشا إزاء بعضهما البعض إنما مع بعضهما البعض

نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري "إلى الانسانية عامة، والعرب واللبنانيين وأبناء الطائفة الأرثوذكسية خاصة، رحيل المطران جورج خضر".

وقال في بيان: "يتوقف النبض ويستريح اليراع، ولا تنكسر الكلمات ، هي مداد رجل آمن برسالات الأرض والسماء".



وأضاف: "يرحل الحالم ببشرية راقية ملتهبة بحب الله وبعالم متعاون مع كل قوى الخير ، متبنٍ للعقل ، مستنير بالإيمان ، مؤمن بأن العزة هي للناس جميعا".



ورأى أنه "يرحل مطران الإنسانية الذي أيقظ وعينا : "بأن عيش المسيحيين والمسلمين ليس تعايشاً إزاء بعضهما البعض إنما مع بعضهما البعض" وكلاهما عيال الله. يرحل وصدى عظاته وبيانه: "لا يستوي حب الله وكره الإنسان".



كما قال: "يرحل صنو سماحة الإمام السيد موسى الصدر وظله في الحِل والترحال ، في الحضور والغياب ، "بأن تعالوا إلى كلمة سواء ، وأن حب الأوطان من الإيمان"".



وختم الرئيس بري بيان النعي: "يرحل كل ذلك بل أكثر من ذلك ، عنيت به سيادة المطران الإنسان جورج خضر الذي أنعاه قامة روحية بحجم الأمة ، إنني وبهذه المناسبة إذ أتقدم من سيادة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي ومن أفراد اسرة الراحل وعائلته ومحبيه ومن الكنيسة الارثوذكسية ومن سائر اللبنانيين بأحر التعازي ، سائلأ الله ان يتغمد الراحل بواسع رحمته".