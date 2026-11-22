أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "أنّ اقتحام الجيش الإسرائيلي مدرسة دبل الرسمية، وزجّ التلامذة في استعراض عسكري ودعائي، هو انتهاك لحرمة المدارس وحقوق الأطفال".

ورأى أنه "لا يحقّ لقوة احتلال أن تستغلّ أطفالنا لتجميل صورة احتلالها أو فرض سطوتها على أهلنا في الجنوب".

وقال: "إنّ دعم صمود أهلنا في قرى رميش وعين إبل ودبل، رغم الاحتلال، واجب علينا، ونحن ماضون في العمل على تأمين مستلزمات صمودهم، وضمان استمرار ارتباطهم بالدولة اللبنانية ومؤسساتها".

كما أكّد "ضرورة إيجاد صيغة أممية، بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، تضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، والحفاظ على الشريان الحيوي والإنساني الذي يربط هذه القرى بسائر الأراضي اللبنانية، إلى حين إنهاء الاحتلال وعودة جميع الأهالي المهجّرين وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".