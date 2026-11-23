كشف وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط عن "وجود مساعٍ جدية وكبيرة لإعادة تفعيل الاتفاقية التجارية الموقعة بين لبنان وتركيا عام 2010، والتي لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن".

وقال في حديث تلفيزيونيّ إنّ "هذا الملف كان محور نقاش واتصالات على أعلى المستويات خلال الفترة الأخيرة، وقد تلقى تكليفات رسمية من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لإعادة تفعيل الاتفاقية الاقتصادية مع تركيا في أسرع وقت ممكن، بما يعزز التبادل التجاري ويفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأوضح أنّ "تركيا تمثل شريكا اقتصاديا مهما للبنان، بالنظر إلى قدراتها الصناعية والزراعية والإنتاجية، وتطور قطاعات الخدمات لديها، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها حلقة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية”.

وأكّد وجود “إمكانات واسعة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، بما يتيح للبنان الاستفادة من الخبرات والقدرات الاستثمارية والإنتاجية التركية".

وأشار البساط إلى أنّ "لبنان يتطلع إلى استقطاب الشركات التركية للمشاركة في المشاريع الاستثمارية الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع المصافي والطرق والسكك الحديدية والمرافئ"، مؤكدا أن "الفرص المتاحة في هذه القطاعات يمكن أن تشكل مجالا واسعا لتعزيز الاستثمارات التركية في لبنان".