دريان يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر الاسلامي الدولي لهيئات الفتوى في اسطنبول

شارك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في افتتاح أعمال المؤتمر الاسلامي الدولي لهيئات الفتوى في اسطنبول.



والتقى على هامش المؤتمر رئيس الشؤون الدينية التركية الشيخ صافي ارباغوش، كما التقى المفتي العام لجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، وتناول الحديث "الشؤون الإسلاميّة وتعزيز التعاون مع دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية التي تؤدي دورا دينيا ووطنيا جامعا انطلاقا من رسالتها الاعتدال والوسطية وترسيخ قيم الإسلام السمحة".