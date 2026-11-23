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"اليونيفيل" تدعم مركزا صحيا في معركة بتجهيزات طبية
أخبار لبنان
2026-11-23 | 07:03
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"اليونيفيل" تدعم مركزا صحيا في معركة بتجهيزات طبية
استقبلت بلدية معركة القائد العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجنرال أرولدو لاثارو إبانييرا، في زيارة إلى مركز الشهيد حيدر خليل الصحي، قدّم خلالها جهاز تصوير بالأشعة (X-Ray) وتجهيزات لعيادة طب الأسنان، دعماً للخدمات الصحية التي يوفرها المركز لأهالي البلدة والقرى المجاورة.
وكان في استقبال القائد العام نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور، رئيس بلدية معركة عادل سعد، ورئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحة العامة الدكتور وسام عزال، وطبيب قضاء بنت جبيل في وزارة الصحة العامة الدكتور موسى جابر، ورئيس مركز الشهيد حيدر خليل الشيخ علي طراد، وأعضاء المجلس البلدي، ومخاتير البلدة، وعدد من الفعاليات والشخصيات الاجتماعية، وممثلون عن "حزب الله" و"حركة أمل"، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات والجمعيات المعنية.
وخلال الزيارة، جال القائد العام في أقسام المركز واطّلع على إمكاناته واحتياجاته، مؤكداً "اهتمامه بدعمه، وواعداً بتقديم المزيد من المعدات والتجهيزات الطبية في المرحلة المقبلة".
من جهته، شكر رئيس بلدية معركة القائد العام لليونيفيل على اهتمامه ومبادرته، مثمّناً وفاءه بالوعد الذي قطعه خلال زيارته قبل شهرين، والذي تُرجم اليوم إلى دعم ملموس وتجهيزات طبية من شأنها تعزيز قدرات المركز وتطوير خدماته الصحية.
وأكد سعد "أهمية هذا التعاون الإنساني والصحي، وما يعكسه من اهتمام بصحة الأهالي واحتياجاتهم، متمنياً استمرار هذه المبادرات لما فيه خير البلدة وأبنائها".
بدوره، شكر الشيخ علي طراد القائد العام على مبادرته القيّمة، التي لا تقتصر فوائدها على أهالي معركة، بل تشمل معظم القرى المحيطة، مؤكداً أن المركز سيواصل أداء رسالته الإنسانية، وقال: "سنبقى على خطى الإمام الصدر الذي قال: كونوا في خدمة الناس تكونوا في خدمة الله".
من جهته، أعرب القائد العام عن سعادته باللقاء، شاكراً القيمين على المركز والأهالي، وأشار إلى أنه زار الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأبلغهم أن اليونيفيل ستواصل عملها حتى آخر لحظة من وجودها في لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بتقديم الخدمات للسكان المحليين.
وفي الختام، تقدمت بلدية معركة بالشكر والتقدير إلى قيادة اليونيفيل على هذه المبادرة، آملة استمرار أوجه التعاون لما فيه خدمة الإنسان والمجتمع.
أخبار لبنان
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