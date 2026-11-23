"لقاء سيدة الجبل": معركة الاستقلال تُربح بالنقاط في الادارة والقضاء والأمن والاقتصاد

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقره في الاشرفية، ورأى المجتمعون في بيان أن "الدولة، رغم كل الجهود التي تبذلها لبسط سيادتها على كامل التراب اللبناني واستعادة قرارتها السيادية الأمر الذي يظهر أمام الرأي العام في القضاء والسياسة ومواقف المسؤولين من أعلى الهرم، تبقى أسيرة لتيّارين: الأول يتّهمها بالتراخي أمام سلاح "حزب الله"، والثاني يتّهمها بالخضوع لإملاءات سعودية وأميركية".



وقال: "يهمّ لقاء سيدة الجبل أن يحيّي صمود كل أهالي الجنوب ويدعو الدولة إلى دعمهم سواء أكانوا من المقيمين في قراهم وبلداتهم تحت الاحتلال أو النازحين، كما التأكيد على نقاط، كالمطالبة بحصرية السلاح، وبالتحديد سلاح "حزب الله"، يندرج ضمن تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت منذ 37 عاماً، أي قبل تبديل أميركا سياستها التي كانت داعمة لبقاء الجيش السوري في لبنان، كما سهّلت بعد 11 أيلول إنتشار النفوذ الايراني في المنطقة. وهذا المطلب هو وطني بامتياز لا يتعلّق بنتائج انتخابات أميركا واسرائيل أو أي حدث آخر. معركة استقلال لبنان ليست معركة "الضربة القاضية" إنما هي معركة تُربح بالنقاط – في الادارة والقضاء والأمن والاقتصاد وغيرها. والخروج من هذه الدوامة ضروري، ويبدأ في إطلاق تيار وطني يعتبر الدستور أولاً عمله اليومي ينتمي إليه كل اللبنانيين الذي سئموا المزايدات من هنا وهناك".



وختم: "يتقدّم اللقاء من جميع اللبنانيين بأحرّ التعازي برحيل المطران جورج خضر الذي طبع حياة أجيال بفكره المسيحي الصافي والوطني الخالص".