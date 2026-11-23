الحجار يدين الاعتداء على مدرسة دبل ويؤكد مسؤولية الدولة تجاه أهالي القرى الحدودية الجنوبية

أجرى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اتصالا هاتفيا برئيس بلدية دبل عقل نداف، تناول خلاله ما شهدته مدرسة البلدة، والأوضاع التي يعيشها أهالي القرى الحدودية الجنوبية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.



وأثنى الوزير الحجار على "صمود أهالي القرى الحدودية وتشبّثهم بأرضهم"، مؤكدا أن "الجنوب وأهله جزء لا يتجزأ من لبنان، وأن مسؤولية الدولة تجاههم ثابتة".



ودان الحجار ما حصل في مدرسة دبل الرسمية، معتبرا أنه "يمثل اعتداء مرفوضا على حرمة المؤسسات التربوية وكرامة الأهالي، لا سيما الأطفال الذين من حقهم أن ينعموا بالأمن والأمان، وأن يعيشوا بكرامة في كنف الدولة ومؤسساتها الدستورية".



وشدد الحجار على أن "إنهاء معاناة أهل الجنوب، وتحرير الأرض، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واجب وطني ومسؤولية لا مساومة عليها ولا تراجع عنها".