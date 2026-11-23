حواجز لقطعات وحدتَي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت لضبط مخالفات النقل غير القانوني للركاب

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التّالي: في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لقمع المخالفات المرتبطة باستخدام السيارات الخصوصية والدراجات الآلية لنقل الركاب لقاء بدل (تاكسي)، وبعد تزايد هذه المخالفات، سيّرت قطعات وحدتَي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت دوريات، حيث تم حجز العديد من السيارات والدراجات واتُّخِذَت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.



وفي هذا الإطار، أوقفت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت سائق دراجة آلية، الذي تبيّن أنّه مطلوب بموجب مذكرات عدلية، إحداها بجرم سرقة. وجرى توقيفه وحجز الدراجة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.



وتؤكد المديرية العامة استمرارها في ملاحقة جميع أنواع المخالفات والتشدّد في تطبيق القوانين، لا سيّما مكافحة هذه الظاهرة.