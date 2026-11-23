ماكرون في رسالة الى الرئيس عون: توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية

تلقّى رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة الذكرى الـ83 لاستقلال لبنان، رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأكّد الرئيس ماكرون في الرسالة، أنّ فرنسا تولي أهمية خاصة للروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين، وتواصل الوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في هذه المرحلة، انطلاقاً من حرصها على أمن لبنان وسيادته ووحدته واستقراره وازدهاره.



وأشار الرئيس الفرنسي إلى استمرار الأعمال العدائية، والدمار الذي لحق بالمنازل، وتعذّر عودة مئات الآلاف من النازحين إلى مناطقهم، في ظلّ تزايد المخاوف من تصعيد جديد.



وحيّا الرئيس ماكرون القرار الشجاع بالدخول في محادثات مباشرة مع السلطات الإسرائيلية بهدف التوصّل إلى سلام متين ودائم. واعتبر أنّ توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي في 26 حزيران الماضي يشكّل خطوة أولى مهمّة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وفقاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.



وتمنى الرئيس ماكرون للبنان السلام والاستقرار والازدهار، ليبقى وطناً واعداً يعيش فيه أبناؤه، على اختلاف ثقافاتهم وطوائفهم، في ظلّ الحرية والأخوّة.