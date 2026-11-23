الرئيس عون تلقى المزيد من رسائل التهنئة بذكرى الاستقلال من رؤساء فرنسا واليمن واليونان والهند والحكومة التشيلية

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المزيد من رسائل وبرقيات التهنئة لمناسبة الذكرى ال٨٣ للاستقلال من عدد من رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة.



الرئيس اليمني



ابرق رئيس مجلس القيادة في الجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي مهنئا ومتمنياً للشعب اللبناني التقدم والازدهار والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء.



الرئيس اليوناني



وتمنى رئيس الجمهورية اليونانية قسطنطين تاسولاس في رسالة التهنئة الازدهار والتقدم والاستقرار للشعب اللبناني، وقال: "تربط لبنان واليونان روابط قوية وعريقة من الصداقة والثقة المتبادلة والالتزام المشترك بصون النظام الدولي القائم على القواعد. وقد أظهر لقاؤنا الأخير في أثينا إرادتنا المشتركة لمزيد من تعزيز علاقاتنا الثنائية وتعميق تعاوننا. وتظل اليونان داعماً راسخاً لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، اللتين ترتبطان ارتباطاً مباشراً باستقرار شرق المتوسط ككل. وفي هذا السياق، تكتسب جهودكم الدؤوبة نحو بناء لبنان مستقر ومزدهر ومسالم أهمية قصوى. وفي منعطف جيوسياسي بالغ الأهمية بالنسبة لشرق المتوسط، إنني على ثقة بأن اليونان ولبنان سيواصلان تعاونهما لما فيه خير شعبينا، وبهدف تعزيز السلام والأمن الإقليميين".



رئيسة الهند



وجاء في تهنئة رئيسة الهند دروبادي مورمو: "تربط الهند ولبنان علاقات متينة وودية متجذرة في الاحترام المتبادل وحسن النية. وتعكس روابطنا الثنائية الصداقة الراسخة بين شعبينا وتطلعاتنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار. وإنني على ثقة بأن أواصر الصداقة والتفاهم بين بلدينا ستواصل ترسخها وقوّتها في السنوات المقبلة. وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن أصدق تمنياتي لفخامتكم بموفور الصحة والسعادة، ولمستقبل مشرق ومزدهر لشعب لبنان الصديق" .



ولي العهد الاردني



وابرق ولي العهد الاردني الحسين بن عبدالله الثاني مهنئا ومؤكدا على متانة العلاقات الاخوية بين البلدين، ومتمنيا للشعب اللبناني المزيد من التقدم والازدهار.



التشيلي



واصدرت حكومة التشيلي بياناً، هنأت بالذكرى، مؤكدة على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والتشيلي في مختلف المجالات.