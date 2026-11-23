وزير الزراعة يدشّن مشروع إعادة تأهيل بركة مرستي الجبلية لتأمين مياه الري لأكثر من 60 مزارعاً

دشّن وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، مشروع إعادة تأهيل البركة الزراعية الجبلية على طريق نبع جعيتا في بلدة مرستي في الشوف، خلال احتفال أقيم برعايته وبمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري. وتبلغ السعة التخزينية للبركة نحو 11 ألف متر مكعب، وتتيح إعادتها إلى الخدمة تأمين مياه الري لأكثر من 60 مزارعاً من أبناء البلدة.





استُهلّ الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم رحّبت عريفة الحفل زينة الدبيسي كنعان بالحضور. وشكر رئيس بلدية مرستي المهندس جاسر أبو علي وزير الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على تعاونهما واستجابتهما لحاجات المزارعين، مثمّناً الجهود التي أتاحت إعادة البركة إلى الخدمة. كما عرض المهندس وليد رشماني خدمات "المشروع الأخضر" ودوره في تطوير البنية التحتية الزراعية ودعم المزارعين وتعزيز التنمية الريفية.





وحضر الاحتفال المدير العام للأسواق الاستهلاكية سامر خوند، ممثل شبكة الاقتصاد الاجتماعي والتعاوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحامي زياد خالد، عضو مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المهندس فراس أبو ذياب، مستشار وزير الزراعة مازن الحلواني، الأمين العام للشبكة اللبنانية للتنمية سامر عون، إلى جانب مشايخ ورؤساء بلديات ومخاتير ورؤساء جمعيات وتعاونيات وروابط وأندية، وفعاليات نسائية واقتصادية وتربوية واجتماعية، وأهالٍ من مرستي والجوار.



من جهته، أشاد الدخيري بالتعاون بين المنظمة ووزارة الزراعة اللبنانية، مؤكّداً استعداد المنظمة لمواصلة الشراكة وإطلاق مزيد من المشاريع في لبنان. وأعلن قرب إطلاق "مركز ريادة الأعمال العربي" في لبنان، بهدف دعم المبادرات الريادية وتوسيع فرص الابتكار في المجال الزراعي.





هاني







وشدّد هاني في كلمته خلال الاحتفال، على أن "تأمين مياه الري من المقوّمات الأساسية لاستمرار الإنتاج الزراعي"، موضحا أن "للبرك والبحيرات الجبلية دوراً استراتيجياً في تخزين المياه وإتاحتها للمزارعين عند الحاجة، بما يعزّز الأمن المائي والزراعي ويساعدهم على مواجهة التحديات المناخية والإنتاجية".



كما ثمّن دعم المنظمة العربية للتنمية الزراعية للقطاع الزراعي في لبنان، مؤكّداً "أهمية التعاون العربي في تنفيذ مشاريع تستجيب لحاجات المزارعين".



ووجّه وزير الزراعة تحية تقدير إلى مزارعي مرستي والشوف وسائر المناطق، مثمّناً "تمسّكهم بأرضهم ومواصلتهم العمل والإنتاج"، ومؤكّدا أن "دعم صمودهم يبدأ بتوفير المقوّمات التي تتيح لهم الاستمرار في زراعة أراضيهم، وفي مقدّمها مياه الري". كما شكر فريق عمل الوزارة على جهوده ومتابعته للملفات والمشاريع الزراعية.



وعقب الكلمات، أُقيمت مأدبة غداء تكريمية على شرف الحضور، ثم انتقل الوزير هاني والوفد الرسمي والمشاركون إلى موقع البركة، حيث أُزيحت الستارة عن المشروع وفُتحت بوابة المياه، إيذاناً بعودة البركة إلى خدمة مزارعي مرستي.