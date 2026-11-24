عون وسلام يبحثان ترتيبات ما بعد اليونيفيل والتدابير الأمنية لفترة الأعياد

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون صباح اليوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

وتناول البحث ايضا متابعة الاتصالات والمشاورات الجارية لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" وزيارة مندوب الولايات المتحدة الاميركية في الامم المتحدة السفير مايك والترز إلى بيروت والمداولات الجارية في نيويورك لوضع ترتيبات جديدة تجنباً لحصول اي فراغ مع نهاية السنة مع بدء انسحاب " اليونيفيل".

وتطرق البحث ايضا إلى اهمية التدابير الامنية في فترة الأعياد والتشدد في تنفيذ القوى العسكرية والأمنية الاجراءات التي توفر جواً امناً ومستقرا خلال الفترة المقبلة على ان يبدأ تنفيذ هذه الاجراءات بدءا من الاسبوع المقبل.

واطلع الرئيس سلام رئيس الجمهورية على التدابير المتخذة لتأمين سلامة الحركة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ووقف ظاهرة الطيور التي يمكن ان تعيق حركة الطائرات.

كما تمت متابعة الاجراءات المتعلقة بحماية الامن الغذائي، انطلاقا من ان الامن المستقر وسلامة الغذاء يعززان ثقة المواطنين والقادمين إلى لبنان في فترة الأعياد.