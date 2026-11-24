نصّار يبحث مع مسؤولـة إيطالية تعزيز التعاون في مجالي العدالة وسيادة القانون

على هامش الاجتماع السنوي لجمعية أطراف المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) في روما، التقى وزير العدل اللبناني عادل نصّار المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، تشيتشيليا بيتشوني. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيطاليا في مجالي العدالة وسيادة القانون.