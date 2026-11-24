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بورجيا والمتروبوليت إسكندر جالا في قرى الخطوط الأمامية للاطلاع على معاناة الأهالي وتأكيد دعم صمودهم في أرضهم
أخبار لبنان
2026-11-24 | 04:32
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بورجيا والمتروبوليت إسكندر جالا في قرى الخطوط الأمامية للاطلاع على معاناة الأهالي وتأكيد دعم صمودهم في أرضهم
جال السفير البابوي المطران باولو بورجيا، يرافقه رئيس أساقفة صور للروم الملكيين الكاثوليك المتروبوليت جورج إسكندر، يوم الأحد ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦، على قرى تبنين وبرعشيت وصفد البطيخ في جنوب لبنان، للاطلاع ، بحسب بيان لبطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، على أوضاع الأهالي ومعاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة، والتعبير عن قرب الكنيسة ووقوفها إلى جانب أبنائها المتشبثين بأرضهم رغم التحديات.
تبنين: استقبال راعوي وقداس يجمع الرعايا الثلاث
واستُهلت الزيارة باستقبال راعوي عند مدخل الحارة في تبنين، حيث اصطف الأطفال حاملين الأعلام اللبنانية والأعلام البابوية، مرحّبين بالسفير البابوي والمتروبوليت إسكندر في أجواء طبعها الفرح والتأثر، وعكست محبة الأهالي وتقديرهم لهذه الزيارة التضامنية.
بعدها، انتقل الجميع إلى كنيسة القديس جاورجيوس، حيث ترأس المتروبوليت إسكندر قداسًا إلهيًا احتفاليًا في حضور السفير البابوي ومشاركة أبناء رعايا تبنين وبرعشيت وصفد البطيخ، الذين اجتمعوا حول المذبح الواحد كعائلة كنسية واحدة، في مشهد جسّد وحدة الإيمان والتضامن والأخوّة بين أبناء القرى الثلاث.
وفي عظته بعد الإنجيل، أكّد المتروبوليت إسكندر أن "صمود أبناء القرى الجنوبية وتشبثهم بأرضهم، رغم ما عانوه من حرب ودمار وتهجير، يشكّلان شهادة حيّة للإيمان والرجاء". وشدّد على أن "الحفاظ على الحضور المسيحي في هذه القرى ليس مسؤولية أبنائها وحدهم، بل مسؤولية كنسية ووطنية مشتركة، تستدعي الانتقال من المساعدات الظرفية إلى التزام طويل الأمد يدعم بقاء الأهالي وعودة المهجّرين وإعادة إعمار ما تهدّم".
وكشف عن قرار مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان إنشاء لجنة كنسية مشتركة، برئاسة المطران إلياس نصار وبالتعاون مع المطارنة المعنيين، لمتابعة أوضاع أبناء القرى الجنوبية وتنسيق الجهود لمساندتهم، معربًا عن أمله في أن "يشكّل هذا القرار بداية مرحلة جديدة من التضامن الكنسي الفاعل مع أهل الجنوب".
وشارك في القداس رئيس أركان "اليونيفيل" اللواء الركن مارك غالان، وقائد القطاع الغربي العميد أندريا بيرتاتزو ممثلًا رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أباغنارا، إلى جانب الكهنة وحشد من المؤمنين.
وخلال الاحتفال، قدّم أبناء رعية تبنين هديتين رمزيتين من منتجات أرضهم البلدية إلى المتروبوليت إسكندر والسفير البابوي، تعبيرًا عن محبتهم وامتنانهم لهذه الزيارة، وعن اعتزازهم بأرضهم التي يواصلون التمسك بها رغم الصعوبات.
من جهته، حمل السفير البابوي إلى أبناء الرعايا الثلاث علامة خاصة من قرب قداسة البابا لاوون الرابع عشر ومحبته، إذ قدّم إلى كل رعية بركة بابوية من قداسته، في مبادرة لاقت تأثرًا وتقديرًا لدى المؤمنين، الذين رأوا فيها رسالة رجاء وتشجيع على الثبات في أرضهم. كما قدّم لكل رعية من الرعايا الثلاث مبلغًا لأطفال الرعية للاحتفال بالميلاد.
وعقب القداس، انتقل الحاضرون إلى قاعة الرعية، حيث ألقى الأب ماريوس خيرالله كلمة باسم أبناء الرعية، رحّب فيها بالسفير البابوي والمتروبوليت إسكندر، وعبّر عن فرحة الأهالي بهذه الزيارة وأهميتها في الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة.
وشكّل اللقاء مناسبة للسفير البابوي للاطلاع على التحديات اليومية التي تواجه أبناء القرى الحدودية، ولا سيما الأوضاع الأمنية والمعيشية والاقتصادية، والصعوبات التي تعترض استعادة الحياة الطبيعية في بلداتهم.
واختُتمت محطة تبنين بلقمة محبة جمعت السفير البابوي والمتروبوليت إسكندر والكهنة وأبناء الرعايا الثلاث، في أجواء عائلية دافئة جسّدت روح المشاركة والتكافل، وأكدت أن الكنيسة تبقى بيتًا جامعًا لأبنائها، ولا سيما في أوقات المحنة.
ثانوية السان جورج
بعد ذلك، زار السفير البابوي يرافقه المتروبوليت إسكندر، ثانوية السان جورج النموذجية في تبنين، حيث كانت في استقبالهما الأم ابتسام مطر التي قدّمت شرحًا عن أوضاع المؤسسة التربوية والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة والصعوبات التي تعترض استمرار رسالتها التعليمية. شكّلت الزيارة مناسبة للاطلاع على واقع التعليم في المنطقة الحدودية، وأهمية المحافظة على المؤسسات التربوية التي تشكّل ركيزة أساسية لاستقرار العائلات وبقاء الأجيال الشابة في قراها.
برعشيت: استقبال بالورود وشهادة صمود
ومن تبنين، انتقل الوفد إلى بلدة برعشيت، حيث كان الأهالي وكاهن الرعية الأب سعيد أنطونيوس في استقباله بالورود، في تعبير عفوي عن فرحتهم بالزيارة وتقديرهم لاهتمام الكنيسة بأوضاعهم.
وزار السفير البابوي والمتروبوليت إسكندر كنيسة البلدة وبيت الكاهن، قبل أن يلتقيا الأهالي في صالون الكنيسة، حيث استمعا إلى شهادات مؤثرة عن معاناتهم اليومية، ولا سيما الصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم، وما يترتب على ذلك من أعباء معيشية واقتصادية.
كما عاين السفير البابوي جانبًا من الأضرار التي لحقت بالبلدة، واطلع ميدانيًا على حجم التحديات التي تعترض عودة الحياة إلى طبيعتها.
وفي قاعة الكنيسة تكلم الأب أنطونيوس بأسم أهالي البلدة شارحًا المعاناة اليومية. ثم توجّه المطران بورجيا بكلمة إلى الحاضرين، أعرب فيها عن تقديره العميق لصمود الأهالي وشجاعتهم وتعلّقهم بأرضهم، مؤكدًا قربه منهم وتضامنه مع معاناتهم، وواعدًا بالسعي إلى تقديم ما أمكن من دعم ومساعدة للتخفيف من الأعباء التي يواجهونها.
صفد البطيخ: أمام الدمار شهادة إيمان وتشبّث بالأرض
أما المحطة الأخيرة من الجولة فكانت في بلدة صفد البطيخ، حيث اطّلع السفير البابوي والمتروبوليت إسكندر على حجم الدمار الذي خلّفته الاعتداءات، وعاينا المنازل المهدّمة والأضرار الجسيمة التي طالت المرافق الرعوية، بما فيها القاعات التابعة للرعية ومنزل الكاهن الذي تعرّض للتدمير.
وكان للمشاهد التي عاينها السفير البابوي، ولشهادات الأهالي الذين يواصلون التمسّك ببلدتهم رغم الخسائر، وقع بالغ في نفسه.
وأعرب المطران بورجيا عن تأثره العميق بما شاهده، وعن إعجابه بصمود الأهالي وتعلّقهم بأرضهم وبيوتهم وكنيستهم، مؤكدًا أن معاناتهم تستحق كل اهتمام ومساندة، وواعدًا بالعمل على تأمين ما أمكن من مساعدة ودعم.
رسالة رجاء من قلب الجنوب
وقد شكّلت هذه الجولة مناسبة لإظهار قرب الكرسي الرسولي من أبناء الجنوب اللبناني، والتأكيد أن معاناتهم ليست منسية، وأن الحفاظ على الحضور المسيحي في القرى الحدودية لا ينفصل عن دعم جميع أبنائها ومساعدتهم على العيش بكرامة وأمان في أرضهم.
كما عكست الزيارة حرص المتروبوليت إسكندر على مواكبة أبناء أبرشيته، ونقل همومهم وتطلعاتهم مباشرة إلى ممثل قداسة البابا في لبنان، في إطار السعي إلى حشد مزيد من التضامن والدعم لمواجهة التحديات الإنسانية والتربوية والمعيشية وإعادة إعمار ما تهدّم.
واختُتمت الجولة برسالة رجاء من القرى الثلاث، مفادها أن أهل الجنوب، رغم الجراح والخسائر، ما زالوا متمسّكين بأرضهم وإيمانهم وحقهم في حياة آمنة وكريمة، وأن وقوف الكنيسة إلى جانبهم ليس مجرد تعبير عن التضامن، بل التزام رعوي وإنساني مستمر، حتى تستعيد هذه القرى عافيتها وتعود الحياة إليها بكل ما تحمله من أمل وسلام.
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