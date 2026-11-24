تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان: مكتب مكافحة منتحلي صفة في القطاع الصحي يبدأ عمله قريبا

عقد تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان اجتماعه الدوري في مقر نقابة أطباء لبنان في بيروت، برئاسة البروفسور يوسف بخاش، وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية، حيث جرى عرض واقع القطاع الصحي في البلاد، في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي، وما تتركه من تداعيات مباشرة على الكلفة التشغيلية للمؤسسات الاستشفائية، وبالتالي على الفاتورة الصحية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وتنعكس أعباؤها في نهاية المطاف على المواطن والمريض.



وأوضح بخاش أن ملف منتحلي صفة العاملين في القطاع الصحي دخل مرحلة التنفيذ، بعد تشكيل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين لجنة برئاسة المدير العام للوزارة الدكتور وئام أبو حمدان، لمتابعته بالتنسيق مع تجمع نقباء المهن الصحية والنقابات المعنية.



ولفت إلى أن وزارة الصحة العامة ستطلب من النقابات الصحية تسمية ممثلين عنها، بهدف تعزيز التواصل والتنسيق وإطلاق العمل الميداني، ولا سيما أن ظاهرة انتحال الصفة في مختلف المجالات الصحية شهدت تفاقماً يستدعي تحركاً جدياً ومنظماً للحد منها وحماية المرضى والقطاع الصحي.



من جهة أخرى، كشف بخاش أن التجمع يعمل على دراسة مجموعة من الملفات الجديدة التي تمسّ القطاع الصحي وتنعكس مباشرة على حقوق المرضى وسلامتهم، وذلك بعد الانتقال بملف انتحال الصفة إلى مرحلة المتابعة العملية والتنفيذ.



وأكد أن التجمع وضع برنامج عمله للسنة الجديدة، يتضمن سلسلة من ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة، التي تهدف إلى مقاربة التحديات الراهنة ووضع استراتيجيات ومشاريع عملية للنهوض بالقطاع الصحي، وتعزيز موقع لبنان وإعادته على الخارطة الصحية الإقليمية.