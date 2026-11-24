اعتصام لنقابة المعلمين والأساتذة المتقاعدين للمطالبة بتحويل 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات

نفذ اعضاء نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة ورابطة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصّة وسائل اعتصاما أمام وزارة الماليّة، للمطالبة بقيام وزير المالية ياسين جابر بصرف مبلغ ٢٠٠ مليار ليرة لبنانيّة، المُقرّ بموجب قانون كمنحة لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة، والمخصّص لتحسين الرواتب التقاعدية للأساتذة في القطاع التعليمي الخاص، كما وإدخال مبلغ ٤٥٠ مليار ليرة لبنانية في موازنة العام المقبل ٢٠٢٧.



