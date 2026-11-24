اختتمت الجولة الثالثة من المباحثات بين وفدَي حزبَي "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت و"الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ببيان مقتضب اكتفى بالإعلان أن المحادثات ستتواصل.

وفيما يبدو أن جولة المباحثات لم تحقّق أي اختراق، أورد البيان أن اجتماعا آخر سيُعقد، من دون تحديد موعد له.في غضون ذلك، شكك السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي في أن تنهي واشنطن مساعداتها العسكرية السنوية لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام، وهو ما كان الرئيس دونالد ترامب قد وعد به في يوم انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الشهر.