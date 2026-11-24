عون استقبل وفدا برلمانيا فرنسيا: القوات البديلة لليونيفيل يجب أن تعمل تحت راية الأمم المتحدة وبموجب القرار 1701 مع إمكانية تعديله لدى الحاجة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وجود تطابق في وجهات النظر بين لبنان وفرنسا لجهة التمديد لقوات "اليونيفيل"، أو تمكينها من مواصلة الاضطلاع بمهامها خلال سنة 2027 مع تأكيد عدم حصول فراغ، والاتفاق على أن أي قوات بديلة يجب أن تعمل تحت راية الأمم المتحدة وأن يكون الإطار القانوني لها هو القرار 1701 مع إمكانية ادخال تعديلات عليه لدى الحاجة.



وجدد التأكيد أن استقرار لبنان ضروري وأساسي لأوروبا ولاسيما وأن لبنان هو بوابة أوروبا الى العرب، وبوابة العرب الى أوروبا.



مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله وفدا برلمانيا فرنسا من لجنة الشؤون الخارجية ضم النواب: Carole Guillerm، Pierre Pribetich ،Jean Paul Lecoq، في حضور سفير فرنسا لدى لبنان باتريك دوريل.



وكان أعضاء الوفد هنأوا في بداية اللقاء رئيس الجمهورية بالذكرى الـ83 للاستقلال، منوهين بكلمة الرئيس عون في هذه المناسبة والمواقف المسؤولة التي اتخذها لبناء مستقبل لبنان.



ورحب الرئيس عون بالوفد النيابي الفرنسي شارحا الأوضاع الراهنة في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا شاكرا لفرنسا وقوفها الدائم الى جانب لبنان ومواقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمساعدات التي قدمتها فرنسا للبنان ولا سيما خلال الظروف الصعبة التي مرّ بها، وآخرها المؤتمر التحضيري الذي عقد في باريس تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.



وأشار الرئيس عون الى أنه في المرحلة الراهنة، فإن الاهتمام ينصب على مرحلة ما بعد انتهاء عمل "اليونيفيل" في جنوب لبنان، لافتا الى "وجود تطابق في وجهات النظر بين لبنان وفرنسا لجهة التمديد لهذه القوات، أو تمكينها من مواصلة الاضطلاع بمهامها خلال سنة 2027 المحددة للانسحاب مع التأكيد على عدم حصول فراغ، وأن أي قوات بديلة يجب أن تعمل تحت راية الأمم المتحدة وأن يكون الإطار القانوني لها هو القرار 1701 مع إمكانية إدخال تعديلات عليه لدى الحاجة".



وأورد الرئيس عون المهام التي يمكن أن تقوم بها أي قوة بديلة لـ"اليونيفيل" اذا تعذر التمديد وأبرزها:



- توفير الدعم اللوجستي للجيش والمساعدة في تفكيك القذائف غير المنفجرة، ومعالجة الانفاق، ومخازن السلاح اذا وجدت.



-الدعم الإنساني للمجتمعات في الجنوب، عبر المساعدة في فتح الطرقات ومساعدة الأهالي على العودة الى قراهم.



- القيام بأعمال المراقبة والإفادة.



وأشار الى أن لبنان ينتظر انعقاد جلسة مجلس الأمن في أواخر الشهر الحالي لمعرفة التطورات.



وردا على أسئلة الوفد، أكد الرئيس عون أن "إسرائيل لا تزال تقوم بأعمال عدائية في الجنوب مثل جرف المنازل وقصف القرى من حين الى آخر وامتداد هذا القصف مؤخرا الى منطقة البقاع"، مشيرا الى أن "المفاوضات الثلاثية علقت بسبب الانتخابات الإسرائيلية على أمل أن تستأنف الاجتماعات بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة". ولفت الى أن "عودة الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم هي احد الأهداف الأساسية في المفاوضات، علما ان قسما من هؤلاء النازحين عاد الى المناطق التي لا تخضع للاحتلال في انتظار انسحاب الإسرائيليين من البلدات المحتلة ودخول الجيش اللبناني إليها وإعادة اعمارها وعودة اهاليها"، متمنيا أن تساهم الدول العربية والأوروبية في عملية إعادة الإعمار هذه.



وجدد الرئيس عون التأكيد أن استقرار لبنان ضروري وأساسي لأوروبا ولا سيما وأن لبنان هو بوابة أوروبا الى العرب، وبوابة العرب الى أوروبا.