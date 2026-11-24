رجي لوفد فرنسي: الحكومة ماضية من دون تراجع في اتخاذ الخطوات اللازمة لحصر السلاح

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، وفداً نيابياً من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، وجرى عرض للأوضاع في لبنان والتطورات في المنطقة.



وأكد الوفد متانة الروابط التي تجمع البلدين، وثبات دعم فرنسا للبنان وسيادته ووحدة أراضيه، منوّهاً بالقرارات الشجاعة التي اتخذها الحكومة لتعزيز سيادته وحصر السلاح بيد الدولة.



من جهته، شكر الوزير رجّي الوفد على زيارته وعلى مواقف فرنسا الداعمة للبنان، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية عازمة على مواصلة المسار السيادي، وماضية من دون تراجع في اتخاذ الخطوات اللازمة لحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد أهمية الانسحاب الإسرائيلي التام والكامل من كل الأراضي اللبنانية.



وتناول اللقاء مرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، حيث أوضح الوزير رجّي أن العمل جارٍ على بلورة صيغة للمرحلة المقبلة، بما يضمن سيادة لبنان ويحافظ على الاستقرار في الجنوب.