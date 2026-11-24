سامي الجميّل استقبل وضاح الصادق... وتشديد على أهمية التنسيق والعمل المشترك

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي النائب وضاح الصادق، بحضور المعاون السياسي سيرج داغر، وجرى التشديد على أهمية التنسيق والعمل المشترك في هذه المرحلة على الصعيد الوطني.